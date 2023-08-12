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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Скалица
1:2
Конец матча
Слован Братислава
0'
0:1
21' Гол
Марчелли Нино
0:2
41' Гол
Барсегян Тигран
1:2
60' Гол
Подгорин Оливер
90' Желтая карточка
Блэкмэн Сезар
90'+5
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
20
Подгорин
Оливер
5
Michael
Ranko
16
Матеёв
Роберт
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
21
Jakub
Kousal
23
Гаша
Роман
7
Яо
Янн
Майкл
34
Собчик
Алекс
35
Хрдина
Адам
28
Блэкмэн
Сезар
5
Крижан
Рихард
6
Виммер
Кевин
27
Войтко
Матуш
11
Барсегян
Тигран
26
Лихи
Филип
24
Толич
Марко
8
Змрхаль
Яромир
13
Стрелец
Давид
18
Марчелли
Нино
Скалица
4-2-3-1
Слован Братислава
4-3-3

История личных встреч

Скалица
Слован Братислава

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

К
3:3
К
2:1
С
1:4
С
3:0
ТМС
0:1
К
0:3
С
2:0
С
0:2
С
4:1
КС
3:5

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

2.75
3

Среднее время на гол

32
30

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.8
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
45

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подгорин Оливер 2 0.67
Гаша Роман 1 0.33
Denis Baumgartner 1 0.33
Яо Янн Майкл 0 0
Daniel Smekal 0 0
Martin Masik 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 1 0.33
Толич Марко 1 0.33
Абубакари Малик 1 0.33
Марчелли Нино 1 0.33
Вайсс Владимир 0 0
Стрелец Давид 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Denis Baumgartner 2 0
Michael Ranko 1 0
Jakub Kousal 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбо Уче 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Лихи Филип 1 0

Результаты матчей

Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1
Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Михаловце - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0
Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1

Результаты матчей

Скалица
Слован Братислава

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Скалица
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Жилина
 3 2 0 1 8 - 5 6
3.
Тренчин
 3 2 0 1 6 - 6 6
4.
ДАК
 3 1 2 0 6 - 3 5
5.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Ружомберок
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Скалица
 3 1 0 2 4 - 4 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Железярне Подбрезова
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
5.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Злате Моравце
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тренчин
 2 1 0 1 4 - 6 3
5.
ДАК
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Скалица
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
9.
Жилина
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Ружомберок
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
12.
Злате Моравце
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Жилина Henry Addo 3 (1)
Ружомберок Домонкос Кристоф 3
Тренчин Rahim Ibrahim 3
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Трнава Adrian Zeljkovic 1 1
Тренчин Бариш Дамьян 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 2
Скалица Denis Baumgartner 2
Дукла Банска-Бистрица Слебодник Тибор 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Барсегян Тигран бьет в цель!
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