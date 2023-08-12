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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Железярне Подбрезова
1:0
Второй тайм: 69'
Злате Моравце
0'
1:0
5' Гол
Marek Kristian Bartos
28' Желтая карточка
Marek Kristian Bartos
49' Желтая карточка
Майдан Владимир

Ход матча

5'
Marek Kristian Bartos
(Галчик Роланд)
1:0
28'
Marek Kristian Bartos
 
46'
Благут Патрик
Martin Talakov
 
46'
Jozef Spyrka
Байо Махмуду
 
49'
 
Майдан Владимир
64'
Sanusi Ridwan
Кузма Марек
 
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Злате Моравце
1.75
7.50
4.40
Все Коэффициенты
1
Лудга
Рихард
14
Matej
Gresak
4
Оравец
Матей
39
Marek
Kristian
Bartos
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
19
Martin
Talakov
7
Галчик
Роланд
29
Кузма
Марек
77
Christophe
Kabongo
1
Matej
Slavik
2
Майдан
Владимир
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
6
Гоно
Мирослав
14
Дуга
Денис
29
Бренкус
Адам
16
Мондек
Кароль
7
Черепаки
Роман
11
Jakub
Svec
Железярне Подбрезова
3-4-3
Злате Моравце
4-3-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Злате Моравце

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
ТМК
4:0
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
2:2
С
0:2

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.63

Среднее время на гол

56
144

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.6

Среднее время на гол

80
150

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.39
0.61

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

64
147

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 3 1
Christophe Kabongo 2 0.67
Marek Kristian Bartos 1 0.33
Галчик Роланд 1 0.33
Кузма Марек 0 0
Jozef Spyrka 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наги Рихард 1 0.33
Дуга Денис 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байо Махмуду 2 0
Кузма Марек 1 0
Marek Kristian Bartos 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мошко Матей 1 0
Бренкус Адам 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Злате Моравце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
1
Железярне Подбрезова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5
Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1
Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5 Михаловце - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Злате Моравце

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 1:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Жилина
 3:1 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Тренчин
 1:3 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Ружомберок
 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Слован Братислава
 2:1 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
ДАК
 0:1 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Скалица
 1:2 3 1 0 2 4 - 4 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Злате Моравце
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3:1 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Железярне Подбрезова
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ружомберок
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
ДАК
 0:1 1 1 0 0 5 - 2 3
5.
Тренчин
 1:3 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Скалица
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Злате Моравце
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Слован Братислава
 2:1 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Слован Братислава
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Железярне Подбрезова
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тренчин
 1:3 2 1 0 1 3 - 4 3
5.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ДАК
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
7.
Скалица
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
9.
Ружомберок
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
10.
Жилина
 3:1 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
12.
Злате Моравце
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ружомберок Домонкос Кристоф 3
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 2 (1)
Скалица Подгорин Оливер 2
ДАК Крстович Никола 2
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Трнава Adrian Zeljkovic 1 1
Тренчин Бариш Дамьян 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 2
Скалица Denis Baumgartner 2
Дукла Банска-Бистрица Слебодник Тибор 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Кузма Марек уходит с поля. Sanusi Ridwan выходит вместо него
  • 49'
    Vladimir Majdan получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Байо Махмуду уходит с поля. Jozef Spyrka выходит вместо него
  • 46'
    Martin Talakov уходит с поля. Patrik Blahut выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Marek Kristian Bartos получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Злате Моравце
1.75
7.50
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Железярне Подбрезова 1:0 Злате Моравце онлайн

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