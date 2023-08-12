Тур: 3. Стадион: ZELPO Arena.
1:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолMarek Kristian Bartos
28' Желтая карточкаMarek Kristian Bartos
49' Желтая карточкаМайдан Владимир
88' Желтая карточкаКовачик Петер
90'+3
Ход матча
5'
49'
88'
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
29
Кузма
Марек
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
29
Бренкус
Адам
11
Jakub
Svec
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Matej GresakЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
-
90 Mark Assinor
-
-
11 Samuel Datko
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
-
25 Наги РихардЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Jakub SvecНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Суля СамуэлЗащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу НсумохНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Злате Моравце
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.6
0.63
Среднее время на гол
56
144
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.6
Среднее время на гол
80
150
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.39
0.61
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
64
147
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|3
|1
|Christophe Kabongo
|2
|0.67
|Marek Kristian Bartos
|1
|0.33
|Галчик Роланд
|1
|0.33
|Кузма Марек
|0
|0
|Jozef Spyrka
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наги Рихард
|1
|0.33
|Дуга Денис
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байо Махмуду
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Marek Kristian Bartos
|1
|0
|Rene Paraj
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Ковачик Петер
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майдан Владимир
|1
|0
|Мошко Матей
|1
|0
|Бренкус Адам
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Злате Моравце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
1
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
1
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5
Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1
Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5 Михаловце - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Злате Моравце
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Жилина
|Henry Addo
|3 (1)
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|3
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|3
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|2 (1)
|Спартак Трнава
|Adrian Zeljkovic
|1 1
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|2
|Скалица
|Denis Baumgartner
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Слебодник Тибор
|2