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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Железярне Подбрезова
1:0
Конец матча
Злате Моравце
0'
1:0
5' Гол
Marek Kristian Bartos
28' Желтая карточка
Marek Kristian Bartos
49' Желтая карточка
Майдан Владимир
88' Желтая карточка
Ковачик Петер
90'+3
1
Лудга
Рихард
14
Matej
Gresak
4
Оравец
Матей
39
Marek
Kristian
Bartos
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
19
Martin
Talakov
7
Галчик
Роланд
29
Кузма
Марек
77
Christophe
Kabongo
1
Matej
Slavik
2
Майдан
Владимир
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
6
Гоно
Мирослав
14
Дуга
Денис
29
Бренкус
Адам
16
Мондек
Кароль
7
Черепаки
Роман
11
Jakub
Svec
Железярне Подбрезова
3-4-3
Злате Моравце
4-3-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Злате Моравце

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
ТМК
4:0
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
2:2
С
0:2

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.63

Среднее время на гол

56
144

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.6

Среднее время на гол

80
150

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.39
0.61

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

64
147

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 3 1
Christophe Kabongo 2 0.67
Marek Kristian Bartos 1 0.33
Галчик Роланд 1 0.33
Кузма Марек 0 0
Jozef Spyrka 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наги Рихард 1 0.33
Дуга Денис 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байо Махмуду 2 0
Кузма Марек 1 0
Marek Kristian Bartos 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Ковачик Петер 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майдан Владимир 1 0
Мошко Матей 1 0
Бренкус Адам 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Злате Моравце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
1
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5
Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1
Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5 Михаловце - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Злате Моравце

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Жилина
 3 2 0 1 8 - 5 6
3.
Тренчин
 3 2 0 1 6 - 6 6
4.
ДАК
 3 1 2 0 6 - 3 5
5.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Ружомберок
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Скалица
 3 1 0 2 4 - 4 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Железярне Подбрезова
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
5.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Злате Моравце
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тренчин
 2 1 0 1 4 - 6 3
5.
ДАК
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Скалица
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
9.
Жилина
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Ружомберок
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
12.
Злате Моравце
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Жилина Henry Addo 3 (1)
Ружомберок Домонкос Кристоф 3
Тренчин Rahim Ibrahim 3
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Трнава Adrian Zeljkovic 1 1
Тренчин Бариш Дамьян 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 2
Скалица Denis Baumgartner 2
Дукла Банска-Бистрица Слебодник Тибор 2
Весь список
  • 70'
    Бренкус Адам уходит с поля. Уэйр Джеймс выходит вместо него
  • 64'
    Кузма Марек уходит с поля. Sanusi Ridwan выходит вместо него
  • 49'
    Vladimir Majdan получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Байо Махмуду уходит с поля. Jozef Spyrka выходит вместо него
  • 46'
    Martin Talakov уходит с поля. Patrik Blahut выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Marek Kristian Bartos получил желтую карточку от судьи
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