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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Ружомберок
1:0
Второй тайм: 67'
ДАК
0'
19' Желтая карточка
Крстович Никола
1:0
45' Гол
Домонкос Кристоф
35
Крайчирик
Иван
5
Мрва
Марио
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
39
Котула
Юрай
11
Лавринчик
Самуэль
8
Домонкос
Кристоф
4
Лютеран
Оливер
15
Герец
Штефан
18
Бодя
Мартин
20
Хобот
Марьян
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
44
Рисванис
Спирос
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
24
Герц
Кристиан
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
46
Труса
Матей
45
Крстович
Никола
10
Ammar
Ramadan
Ружомберок
4-3-3
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Ружомберок
ДАК

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
52.9%
11 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед

35 матчей

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:1
С
1:0
С
2:3
С
4:1
С
0:0
С
1:2
К
1:3
С
1:1
С
3:2
С
0:1
К
3:0
К
1:1
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0

Голы

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

48
35

Голов в среднем за матч

1.37
1

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домонкос Кристоф 3 1
Герец Штефан 1 0.33
Хобот Марьян 0 0
Шефчик Самуэль 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.67
Андзуана Иоан 1 0.33
Ammar Ramadan 1 0.33
Zoran Zahradnik 1 0.33
Качер Мирослав 0 0
Герц Кристиан 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герец Штефан 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Лютеран Оливер 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 1 0
Крстович Никола 1 0
Труса Матей 1 0
Mark Csinger 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0
Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Михаловце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3
ДАК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4

Результаты матчей

Ружомберок
ДАК

Точный счет

2:1
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 1:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Жилина
 3:1 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Тренчин
 1:3 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Ружомберок
 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Слован Братислава
 2:1 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
ДАК
 0:1 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Скалица
 1:2 3 1 0 2 4 - 4 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Злате Моравце
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3:1 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Железярне Подбрезова
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ружомберок
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
ДАК
 0:1 1 1 0 0 5 - 2 3
5.
Тренчин
 1:3 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Скалица
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Злате Моравце
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Слован Братислава
 2:1 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Слован Братислава
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Железярне Подбрезова
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тренчин
 1:3 2 1 0 1 3 - 4 3
5.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ДАК
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
7.
Скалица
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
9.
Ружомберок
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
10.
Жилина
 3:1 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
12.
Злате Моравце
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ружомберок Домонкос Кристоф 3
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 2 (1)
Скалица Подгорин Оливер 2
ДАК Крстович Никола 2
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Трнава Adrian Zeljkovic 1 1
Тренчин Бариш Дамьян 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 2
Скалица Denis Baumgartner 2
Дукла Банска-Бистрица Слебодник Тибор 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Хобот Марьян сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Домонкос Кристоф бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
ДАК
3.25
3.45
7.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ружомберок 1:0 ДАК онлайн

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