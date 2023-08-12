Тур: 3. Стадион: Ружомберок.
1:0
Второй тайм: 67'
Ход матча
19'
45'
1:0
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
39
Котула
Юрай
15
Герец
Штефан
18
Бодя
Мартин
20
Хобот
Марьян
78
Пинту
Алекс
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
-
39 Котула ЮрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тучны АдамЗащитник
-
29 Лука ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Mark Csinger
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Ружомберок
ДАК
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
52.9%
11 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед
35 матчей
34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
48
35
Голов в среднем за матч
1.37
1
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домонкос Кристоф
|3
|1
|Герец Штефан
|1
|0.33
|Хобот Марьян
|0
|0
|Шефчик Самуэль
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.67
|Андзуана Иоан
|1
|0.33
|Ammar Ramadan
|1
|0.33
|Zoran Zahradnik
|1
|0.33
|Качер Мирослав
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герец Штефан
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Труса Матей
|1
|0
|Mark Csinger
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
5
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0
Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Михаловце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3
ДАК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4
Результаты матчей
Ружомберок
ДАК
Точный счет
2:1
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|1:3
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|1:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|3:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|3
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|2 (1)
|Скалица
|Подгорин Оливер
|2
|ДАК
|Крстович Никола
|2
|Спартак Трнава
|Adrian Zeljkovic
|1 1
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|2
|Скалица
|Denis Baumgartner
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Слебодник Тибор
|2