Тур: 3. Стадион: Ружомберок.
1:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаКрстович Никола
1:0
45' ГолДомонкос Кристоф
73' Желтая карточкаЛютеран Оливер
1:1
74' ГолТруса Матей
89' Желтая карточкаМасло Ян
90' Желтая карточкаПинту Алекс
90' Желтая карточкаЖигмунд Марек
90'+6
Ход матча
19'
45'
1:0
73'
74'
1:1
89'
90'
90'
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
39
Котула
Юрай
15
Герец
Штефан
18
Бодя
Мартин
20
Хобот
Марьян
78
Пинту
Алекс
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
-
39 Котула ЮрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тучны АдамЗащитник
-
29 Лука ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Mark Csinger
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Ружомберок
ДАК
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
52.9%
11 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед
35 матчей
34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
48
35
Голов в среднем за матч
1.37
1
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домонкос Кристоф
|3
|1
|Герец Штефан
|1
|0.33
|Хобот Марьян
|0
|0
|Шефчик Самуэль
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.67
|Андзуана Иоан
|1
|0.33
|Труса Матей
|1
|0.33
|Ammar Ramadan
|1
|0.33
|Zoran Zahradnik
|1
|0.33
|Качер Мирослав
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Труса Матей
|1
|0
|Mark Csinger
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
5
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0
Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Михаловце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3
ДАК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4
Результаты матчей
Ружомберок
ДАК
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Жилина
|Henry Addo
|3 (1)
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|3
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|3
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|2 (1)
|Спартак Трнава
|Adrian Zeljkovic
|1 1
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|2
|Скалица
|Denis Baumgartner
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Слебодник Тибор
|2