  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:1
Второй тайм: 66'
Цюрих
0'
0:0
24' Не забитый пенальти
Айдини Альбан
28' Желтая карточка
Байар Ромен
35' Желтая карточка
Sahmkou Camara
0:1
35' Пенальти
Окита Жонатан
56' Желтая карточка
Michael Heule

Ход матча

24'
Айдини Альбан
0:0
28'
Байар Ромен
 
35'
Sahmkou Camara
 
35'
0:1
Окита Жонатан
56'
Michael Heule
 
60'
Valon Hamdiju
Байар Ромен
 
60'
Хайрулаху Лавдрим
Кадима Райан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Цюрих
17.00
5.30
1.28
Все Коэффициенты
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
23
Кадима
Райан
49
Sahmkou
Camara
77
Michael
Heule
6
Giovani
Bamba
8
Байар
Ромен
10
Mergim
Qarri
20
Nathan
Garcia
31
Florian
Danho
17
Айдини
Альбан
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
3
Герреро
Адрия
23
Ронер
Фабиан
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
Стад Лозанна-Уши
4-3-3
Цюрих
3-4-3

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Цюрих

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмуд Элиес 1 0.25
Айдини Альбан 1 (1) 0.25
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 3 (1) 0.75
Африйе Дэниел 2 0.5
Ронер Фабиан 1 0.25
Мэтью Ифиний 1 0.25
Катич Никола 1 0.25
Маркезано Антонио 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Элиес 1 1
Valon Hamdiju 2 0
Giovani Bamba 2 0
Байар Ромен 1 0
Акичи Огу 1 0
Обексер Линус 1 0
Кадима Райан 1 0
Али Мохамед Абдалла 1 0
Айдини Альбан 1 0
Florian Danho 1 0
Sahmkou Camara 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Конде Шейк 1 0
Африйе Дэниел 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Стад Лозанна-Уши
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
5
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2
Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1
Цюрих
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3
Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Цюрих

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
3.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Серветт
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Люцерн
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Грасcхоппер
 1:2 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Винтертур
 2:1 4 1 1 2 6 - 11 4
10.
Базель
 3 1 0 2 7 - 7 3
11.
Лозанна-Спорт
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Винтертур
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Базель
 1 1 0 0 5 - 2 3
6.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Грасcхоппер
 1:2 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Цюрих
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Ивердон
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Грасcхоппер
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
Люцерн
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2:1 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Грасcхоппер Giotto Morandi 2 (1)
Люцерн Lars Villiger 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Винтертур Сидлер Сильван 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Байар Ромен уходит с поля. Valon Hamdiju выходит вместо него
  • 60'
    Кадима Райан уходит с поля. Хайрулаху Лавдрим выходит вместо него
  • 56'
    Michael Heule получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Г О О О О Л - Окита Жонатан из команды Цюрих забивает с точки!
  • 35'
    Sahmkou Camara получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Байар Ромен получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Айдини Альбан пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Цюрих
17.00
5.30
1.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стад Лозанна-Уши 0:1 Цюрих онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Стад Лозанна-Уши
Цюрих
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 