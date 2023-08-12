Тур: 4. Стадион: Center sportif de Vidy.
0:3
Конец матча
0'
0:0
24' Не забитый пенальтиАйдини Альбан
28' Желтая карточкаБайар Ромен
35' Желтая карточкаSahmkou Camara
0:1
35' ПенальтиОкита Жонатан
56' Желтая карточкаMichael Heule
68' Желтая карточкаGiovani Bamba
0:2
72' ГолМаркезано Антонио
0:3
90' ГолКамбери Линдрит
90'+5
Ход матча
24'
0:0
28'
35'
35'
0:1
56'
68'
72'
90'
0:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
395 Количество передач 345
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
23
Кадима
Райан
10
Mergim
Qarri
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Ронер
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anthony Braizat
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Цюрих
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмуд Элиес
|1
|0.25
|Айдини Альбан
|1 (1)
|0.25
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|3 (1)
|0.75
|Африйе Дэниел
|2
|0.5
|Маркезано Антонио
|1
|0.25
|Ронер Фабиан
|1
|0.25
|Мэтью Ифиний
|1
|0.25
|Катич Никола
|1
|0.25
|Камбери Линдрит
|1
|0.25
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|3
|0
|Махмуд Элиес
|1
|1
|Valon Hamdiju
|2
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Акичи Огу
|1
|0
|Обексер Линус
|1
|0
|Кадима Райан
|1
|0
|Али Мохамед Абдалла
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Florian Danho
|1
|0
|Sahmkou Camara
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Конде Шейк
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Стад Лозанна-Уши
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
5
Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
7
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
3
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2
Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1
Цюрих
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3
Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Цюрих
Точный счет
0:3
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|2 (1)
|Люцерн
|Lars Villiger
|2 (1)
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 1