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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:3
Конец матча
Цюрих
0'
0:0
24' Не забитый пенальти
Айдини Альбан
28' Желтая карточка
Байар Ромен
35' Желтая карточка
Sahmkou Camara
0:1
35' Пенальти
Окита Жонатан
56' Желтая карточка
Michael Heule
68' Желтая карточка
Giovani Bamba
0:2
72' Гол
Маркезано Антонио
0:3
90' Гол
Камбери Линдрит
90'+5

Ход матча

24'
Айдини Альбан
0:0
28'
Байар Ромен
 
35'
Sahmkou Camara
 
35'
0:1
Окита Жонатан
56'
Michael Heule
 
60'
Valon Hamdiju
Байар Ромен
 
60'
Хайрулаху Лавдрим
Кадима Райан
 
68'
 
Маркезано Антонио
Ронер Фабиан
68'
Giovani Bamba
 
71'
Аби Шарль
Mergim Qarri
 
71'
Liridon Mulaj
Nathan Garcia
 
72'
0:2
Маркезано Антонио
(Герреро Адрия)
83'
 
Красничи Бледиан
Африйе Дэниел
90'
 
Сантини Иван
Окита Жонатан
90'
Mischa Eberhard
Giovani Bamba
 
90'
0:3
Камбери Линдрит
(Герреро Адрия)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 395 Количество передач 345
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
23
Кадима
Райан
49
Sahmkou
Camara
77
Michael
Heule
6
Giovani
Bamba
8
Байар
Ромен
10
Mergim
Qarri
20
Nathan
Garcia
31
Florian
Danho
17
Айдини
Альбан
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
3
Герреро
Адрия
23
Ронер
Фабиан
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
Стад Лозанна-Уши
4-3-3
Цюрих
3-4-3

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Цюрих

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмуд Элиес 1 0.25
Айдини Альбан 1 (1) 0.25
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 3 (1) 0.75
Африйе Дэниел 2 0.5
Маркезано Антонио 1 0.25
Ронер Фабиан 1 0.25
Мэтью Ифиний 1 0.25
Катич Никола 1 0.25
Камбери Линдрит 1 0.25
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 3 0
Махмуд Элиес 1 1
Valon Hamdiju 2 0
Байар Ромен 1 0
Акичи Огу 1 0
Обексер Линус 1 0
Кадима Райан 1 0
Али Мохамед Абдалла 1 0
Айдини Альбан 1 0
Michael Heule 1 0
Florian Danho 1 0
Sahmkou Camara 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Конде Шейк 1 0
Африйе Дэниел 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Стад Лозанна-Уши
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
5
Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2
Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1
Цюрих
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3
Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Цюрих

Точный счет

0:3
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Серветт
 1:0 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
4.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Санкт-Галлен
 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
6.
Люцерн
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
Винтертур
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
Базель
 3 1 0 2 7 - 7 3
11.
Лозанна-Спорт
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Санкт-Галлен
 0:1 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Серветт
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Базель
 1 1 0 0 5 - 2 3
7.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Грасcхоппер
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Серветт
 1:0 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Ивердон
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Люцерн
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
11.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Грасcхоппер Giotto Morandi 2 (1)
Люцерн Lars Villiger 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 4
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Г О О О О Л - Окита Жонатан из команды Цюрих забивает с точки!
    • 35'
      Sahmkou Camara получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Байар Ромен получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Айдини Альбан пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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