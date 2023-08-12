Тур: 3. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
1:0
11' ГолИлько Патрик
2:0
36' ГолДурис Давид
3:0
42' ГолКапралик Адриан
49' Желтая карточкаРуснак Матуш
3:1
60' ГолRahim Ibrahim
Ход матча
11'
1:0
36'
2:0
42'
3:0
49'
60'
3:1
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
37
Зауэр
Марио
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Соуза
Дабни
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Henry Addo
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза ДабниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
22 Гонг ХилариНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Жилина
Тренчин
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
38 матчей
44.7%
21.1%
34.2%
17 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.6%
44.7%
23.7%
12 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.8%
23.7%
39.5%
14 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.9
2
Среднее время на гол
47
45
Всего голов
30
33
Голов в среднем за матч
1.76
1.57
Среднее время на гол
51
57
Всего голов
70
67
Голов в среднем за матч
1.84
1.76
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
48
51
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Addo
|2
|0.67
|Дурис Давид
|1
|0.33
|Илько Патрик
|1
|0.33
|Зауэр Марио
|1
|0.33
|Капралик Адриан
|1
|0.33
|Бари Кристиан
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eynel Soares
|1
|0.33
|Купусович Негош
|1
|0.33
|Rahim Ibrahim
|1
|0.33
|Бариш Дамьян
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|2
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бариш Дамьян
|2
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
|Rahim Ibrahim
|1
|0
|Холли Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тренчин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Жилина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1
Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2
Тренчин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4
Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2
Результаты матчей
Жилина
Тренчин
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Жилина
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|1:3
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|1:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|3:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|3
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|2 (1)
|Скалица
|Подгорин Оливер
|2
|ДАК
|Крстович Никола
|2
|Спартак Трнава
|Adrian Zeljkovic
|1 1
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|2
|Скалица
|Denis Baumgartner
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Слебодник Тибор
|2