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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Жилина
5:2
Конец матча
Тренчин
0'
1:0
11' Гол
Илько Патрик
2:0
36' Гол
Дурис Давид
3:0
42' Гол
Капралик Адриан
49' Желтая карточка
Руснак Матуш
3:1
60' Гол
Rahim Ibrahim
62' Желтая карточка
Холли Доминик
4:1
83' Гол
Дурис Давид
4:2
89' Гол
Rahim Ibrahim
5:2
90' Гол
Henry Addo
90'+4
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
37
Зауэр
Марио
11
Samuel
Gidi
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
20
Rahim
Ibrahim
27
Бариш
Дамьян
8
Гайдош
Артур
10
Соуза
Дабни
29
Купусович
Негош
7
Eynel
Soares
Жилина
3-4-3
Тренчин
4-3-3

История личных встреч

Жилина
Тренчин

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

38 матчей

44.7%
21.1%
34.2%
17 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
44.7%
23.7%
12 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
23.7%
39.5%
14 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
SLE
0:2
С
1:3
С
1:3
С
5:3
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
3:0
С
2:1
С
0:2
С
2:3
С
1:2
С
1:5
С
5:2
С
5:1
С
2:1
С
3:0
С
4:0
С
5:2
С
2:3
С
1:4
С
0:1
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
0:0
КС
3:1
С
0:2
CL
2:2
CL
3:3
CL
0:0
CL
4:0

Голы

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.9
2

Среднее время на гол

47
45

Всего голов

30
33

Голов в среднем за матч

1.76
1.57

Среднее время на гол

51
57

Всего голов

70
67

Голов в среднем за матч

1.84
1.76

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

48
51

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Addo 3 1
Дурис Давид 2 0.67
Илько Патрик 1 0.33
Зауэр Марио 1 0.33
Капралик Адриан 1 0.33
Бари Кристиан 0 0
Antoin Essomba 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rahim Ibrahim 3 1
Eynel Soares 1 0.33
Купусович Негош 1 0.33
Бариш Дамьян 0 0
Кмет Матуш 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 2 0
Руснак Матуш 1 0
Капралик Адриан 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бариш Дамьян 2 0
Холли Доминик 2 0
Кмет Матуш 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Rahim Ibrahim 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
2
Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Жилина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тренчин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1
Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2
Тренчин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4
Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2

Результаты матчей

Жилина
Тренчин

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Жилина
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Жилина
 3 2 0 1 8 - 5 6
3.
Тренчин
 3 2 0 1 6 - 6 6
4.
ДАК
 3 1 2 0 6 - 3 5
5.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Ружомберок
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Скалица
 3 1 0 2 4 - 4 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Железярне Подбрезова
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
5.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Злате Моравце
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тренчин
 2 1 0 1 4 - 6 3
5.
ДАК
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Скалица
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
9.
Жилина
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Ружомберок
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
12.
Злате Моравце
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Жилина Henry Addo 3 (1)
Ружомберок Домонкос Кристоф 3
Тренчин Rahim Ibrahim 3
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Трнава Adrian Zeljkovic 1 1
Тренчин Бариш Дамьян 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 2
Скалица Denis Baumgartner 2
Дукла Банска-Бистрица Слебодник Тибор 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Loic Essomba сделал результативную передачу.
  • 92'
    Г О О О О Л - Henry Addo бьет в цель!
  • 89'
    Г О О О О Л - Rahim Ibrahim бьет в цель!
  • 89'
    Eynel Soares уходит с поля. Джуд Сандей выходит вместо него
  • 83'
    Henry Addo сделал результативную передачу.
  • 83'
    Г О О О О Л - Дурис Давид бьет в цель!
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Дурис Давид сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Капралик Адриан бьет в цель!
    • 36'
      Бари Кристиан сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Жилина 5:2 Тренчин онлайн

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