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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Херенвен
2:0
Первый тайм: 34'
Валвейк
0'
1:0
24' Гол
Николаеску Йон
2:0
31' Гол
Бохневич Павел

Ход матча

24'
Николаеску Йон
(Ольссон Симон)
1:0
31'
Бохневич Павел
(Хайе Том)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Валвейк
1.77
4.40
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Нопперт
Андрис
15
Али
Хусейн
5
Бохневич
Павел
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
19
Ольссон
Симон
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
17
Нуннели
Че
18
Николаеску
Йон
20
Сахрауи
Осам
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
5
Лутонда
Тьерри
7
Клеонизе
Денильо
24
Румерату
Годфрид
35
Фелида
Кевин
11
Баккали
Закария
29
Крамер
Михил
9
Мин
Давид
Херенвен
4-3-3
Валвейк
4-4-2

История личных встреч

Херенвен
Валвейк

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:4
Э
0:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
5:2
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

3
13

Голов в среднем за матч

0.38
1.86

Среднее время на гол

240
48

Всего голов

17
24

Голов в среднем за матч

1.13
1.6

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

79
56

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бохневич Павел 1 1
Николаеску Йон 1 1
Хайе Том 0 0
Ольссон Симон 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2
Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1
Валвейк
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3
Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Валвейк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Херенвен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Херенвен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Валвейк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Валвейк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Херенвен
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Витесс Ван Гинкел Марко 1
Волендам Мюрен Роберт 1
ПСВ Ланг Ноа 1
ПСВ Вертессен Йорбе 1
Витесс Тилеманс Матейс 1
Весь список

Топ нарушителей
Волендам Мюрен Роберт 1
Утрехт Ван дер Хорн Майк 1
ПСВ Рамальо Андре 1
Волендам Улд-Ших Биляль 1
ПСВ Тезе Джордан 1
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    Валвейк
    1.77
    4.40
    5.20
    Все Коэффициенты
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