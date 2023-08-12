Тур: 1. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Нагтегал Марк
Ход матча
24'
1:0
31'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Али
Хусейн
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
17
Нуннели
Че
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеНападающий
- Нападающий
-
20 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
-
22 Меир РазЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Chris Lokesa
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
История личных встреч
Херенвен
Валвейк
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
3
13
Голов в среднем за матч
0.38
1.86
Среднее время на гол
240
48
Всего голов
17
24
Голов в среднем за матч
1.13
1.6
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
79
56
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бохневич Павел
|1
|1
|Николаеску Йон
|1
|1
|Хайе Том
|0
|0
|Ольссон Симон
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2
Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1
Валвейк
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3
Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
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|1
|0
|1
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|1
|4.
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|1
|0
|1
|0
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|5.
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|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
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|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
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|0 - 0
|0
|8.
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|0
|0
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|0 - 0
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|9.
|0
|0
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|0 - 0
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|10.
|0
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|11.
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|0
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|0 - 0
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|12.
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|0 - 0
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|13.
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|14.
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|15.
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|16.
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|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|0
|0
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|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|7.
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|8.
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|9.
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|10.
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|0 - 0
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|11.
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|0
|12.
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|13.
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|0
|14.
|0
|0
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|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
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|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
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|В
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|Г
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|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
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|0
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|0
|4.
|0:0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|8.
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|9.
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|10.
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|12.
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|13.
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|14.
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|15.
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|16.
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|0 - 0
|0
|17.
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|0
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|0 - 0
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|0
|0
|1
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|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|ПСВ
|Ланг Ноа
|1
|ПСВ
|Вертессен Йорбе
|1
|Витесс
|Тилеманс Матейс
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Утрехт
|Ван дер Хорн Майк
|1
|ПСВ
|Рамальо Андре
|1
|Волендам
|Улд-Ших Биляль
|1
|ПСВ
|Тезе Джордан
|1