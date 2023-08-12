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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 19500 Главный судья: Нагтегал Марк
Херенвен
3:1
Конец матча
Валвейк
0'
1:0
24' Гол
Николаеску Йон
2:0
30' Гол
Бохневич Павел
3:0
43' Гол
Сахрауи Осам
3:1
60' Пенальти
Крамер Михил
79' Желтая карточка
Фелида Кевин
90'+5

Ход матча

24'
Николаеску Йон
(Ольссон Симон)
1:0
30'
Бохневич Павел
(Хайе Том)
2:0
43'
Сахрауи Осам
(Тахири Анас)
3:0
60'
3:1
Крамер Михил
61'
Карлсбакк Даниэль
Николаеску Йон
 
64'
 
Брума Джеффри
Ван ден Бёйс Дарио
64'
 
Chris Lokesa
Румерату Годфрид
71'
Халл Дензел
Али Хусейн
 
71'
 
Маргарет Рихонелл
Клеонизе Денильо
79'
 
Фелида Кевин
84'
 
Меир Раз
Леливелд Юлиан
84'
 
Вруг Патрик
Лутонда Тьерри

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 402 Количество передач 464
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Нопперт
Андрис
15
Али
Хусейн
5
Бохневич
Павел
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
19
Ольссон
Симон
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
17
Нуннели
Че
18
Николаеску
Йон
20
Сахрауи
Осам
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
5
Лутонда
Тьерри
7
Клеонизе
Денильо
24
Румерату
Годфрид
35
Фелида
Кевин
11
Баккали
Закария
29
Крамер
Михил
9
Мин
Давид
Херенвен
4-3-3
Валвейк
4-4-2

История личных встреч

Херенвен
Валвейк

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:4
Э
0:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
5:2
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

3
13

Голов в среднем за матч

0.38
1.86

Среднее время на гол

240
48

Всего голов

17
24

Голов в среднем за матч

1.13
1.6

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

79
56

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бохневич Павел 1 1
Николаеску Йон 1 1
Сахрауи Осам 1 1
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ольссон Симон 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 1 (1) 1

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелида Кевин 1 0

Результаты матчей

Херенвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Валвейк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Херенвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Валвейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2
Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1
Валвейк
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3
Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1

Результаты матчей

Херенвен
Валвейк

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спарта Роттердам
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хераклес
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аякс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПЕК Зволле
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аякс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Спарта Роттердам
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хераклес
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ПЕК Зволле
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хераклес
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аякс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Витесс Ван Гинкел Марко 1
Волендам Мюрен Роберт 1
Хераклес Энгельс Марио 1
Херенвен Бохневич Павел 1
Аякс Медич Яков 1
Весь список

Топ нарушителей
Волендам Мюрен Роберт 1
Утрехт Ван дер Хорн Майк 1
ПСВ Рамальо Андре 1
Волендам Улд-Ших Биляль 1
Хераклес Хоогма Джастин 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Херенвен: 47%, Валвейк: 53%.
  • 95'
    Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 93'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Херенвен начинает контратаку
  • 93'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Брума Джеффри из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Брума Джеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе
  • 90'
    Халл Дензел из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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