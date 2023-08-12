Тур: 3. Стадион: Raiffeisen Arena.
2:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолЦирайс Филипп
34' Желтая карточкаSimon Pirkl
44' Желтая карточкаХорват Саша
2:0
50' ГолЦуль Роберт
90' Желтая карточкаРеннер Рене
90'+4
Ход матча
11'
1:0
34'
44'
50'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
19
Пинто
Ленни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Sageder
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Paul Mensah
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
ЛАСК
Блау-Вайсс Линц
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуль Роберт
|1
|0.33
|Цирайс Филипп
|1
|0.33
|Люкенедер Феликс
|1
|0.33
|Пинто Ленни
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|1
|0.33
|Голлес Джулиан
|1
|0.33
|Simon Pirkl
|1
|0.33
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.33
|Фейертаг Штефан
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Цуль Роберт
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Simon Pirkl
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Michael Brandner
|1
|0
|Marco Krainz
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Митрович Данило
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
ЛАСК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штурм - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2
ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм-2 2:1 Штурм-2 - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2
Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0 Лиферинг - Блау-Вайсс Линц 2:2 Блау-Вайсс Линц - Адмира 3:1 Аустрия Вена-2 - Блау-Вайсс Линц 2:1 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2 Блау-Вайсс Линц - Амштеттен 2:1
Результаты матчей
ЛАСК
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|2 (1)
|Рапид Вена
|Кюн Николас
|2 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|2 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|2
|ЛАСК
|Стойкович Филип
|2
|Хартберг
|Прокоп Доминик
|2
|Блау-Вайсс Линц
|Штраусс Фабио
|2
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|2
|ЛАСК
|Реннер Рене
|2