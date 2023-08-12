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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
ЛАСК
2:0
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
1:0
11' Гол
Цирайс Филипп
34' Желтая карточка
Simon Pirkl
44' Желтая карточка
Хорват Саша
2:0
50' Гол
Цуль Роберт
90' Желтая карточка
Реннер Рене
90'+4
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
7
Реннер
Рене
30
Хорват
Саша
8
Михорль
Петер
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
19
Пинто
Ленни
23
Мустафа
Ибрагим
1
Nicolas
Schmid
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
6
Кох
Тобиас
5
Митрович
Данило
8
Simon
Pirkl
4
Marco
Krainz
11
Хофер
Рафаэль
18
Фейертаг
Штефан
7
Носс
Конор
9
Ronivaldo
II
ЛАСК
4-2-3-1
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1

История личных встреч

ЛАСК
Блау-Вайсс Линц

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЭЛ
1:1
ЭЛ
4:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуль Роберт 1 0.33
Цирайс Филипп 1 0.33
Люкенедер Феликс 1 0.33
Пинто Ленни 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 1 0.33
Голлес Джулиан 1 0.33
Simon Pirkl 1 0.33
Кох Тобиас 1 (1) 0.33
Фейертаг Штефан 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 2 0
Реннер Рене 2 0
Цуль Роберт 1 0
Хорват Саша 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Любич Иван 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штраусс Фабио 2 0
Simon Pirkl 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Michael Brandner 1 0
Marco Krainz 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Митрович Данило 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
ЛАСК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штурм - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2
ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм-2 2:1 Штурм-2 - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2
Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0 Лиферинг - Блау-Вайсс Линц 2:2 Блау-Вайсс Линц - Адмира 3:1 Аустрия Вена-2 - Блау-Вайсс Линц 2:1 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2 Блау-Вайсс Линц - Амштеттен 2:1

Результаты матчей

ЛАСК
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Вольфсбергер
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Рапид Вена
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
ЛАСК
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Хартберг
 2 0 2 0 5 - 5 2
9.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 7 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 1 - 6 0
12.
Альтах
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Штурм
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Вольфсбергер
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Рапид Вена
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Лустенау
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Хартберг
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вольфсбергер
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 2 (1)
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 2 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 2
Хартберг Прокоп Доминик 2
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 2
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 2
ЛАСК Реннер Рене 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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