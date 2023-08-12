Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Салах-Эддин Анасс плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

50' Г О О О О Л - Энгельс Марио первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

50' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Хераклес

49' Ван ден Бомен Бранко пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

49' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Аякс

47' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

45' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Ох, нехорошо это выглядит. Бакбоорд Навайо получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Бакбоорд Навайо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Тахирович Бенджамин пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

39' Удар от ворот произведет Хераклес

39' Оооо... вот это был удар! Тейлор Кеннет должен был забить с этой позиции.

39' Тейлор Кеннет оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Салах-Эддин Анасс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Ох, нехорошо это выглядит. Хорнкамп Ииц получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Хорнкамп Ииц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Свен Сонненберг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Хераклес

33' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновлен

27' Рульи Херонимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Ханссон Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Хераклес

25' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Виллемс Джетро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Brian De Keersmaecker ослабляет давление, выбив мяч.

22' Удар от ворот произведет Хераклес

22' Оооо... вот это был удар! Бробби Брайан должен был забить с этой позиции.

22' Хато Йоррель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Ханссон Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Аякс

19' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бакбоорд Навайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Уахим Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Медич Яков нанес удар головой, но Майкл Броувер спокойно отбил мяч.

11' Ван ден Бомен Бранко бьет со штрафного в створ, но Майкл Броувер держит все под контролем

10' Хоогма Джастин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Энгельс Марио из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Хераклес

4' Удар от ворот произведет Хераклес

4' Тейлор Кеннет оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аякс начинает с центра поля