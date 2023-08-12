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Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Аякс
1:1
Перерыв
Хераклес
0'
10' Желтая карточка
Хоогма Джастин
0:1
45' Гол
Энгельс Марио
1:1
45' Гол
Медич Яков

Ход матча

10'
 
Хоогма Джастин
32'
Гортер Джей
Рульи Херонимо
 
45'
 
Брюнс Томас
Хорнкамп Ииц
45'
0:1
Энгельс Марио
45'
Медич Яков
(Хато Йоррель)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 271 Количество передач 113
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Хераклес
2.35
8.80
9.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рульи
Херонимо
2
Ренсх
Девайн
18
Медич
Яков
4
Хато
Йоррель
17
Салах-Эддин
Анасс
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
20
Кудус
Мохаммед
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
4
Sven
Sonnenberg
21
Хоогма
Джастин
15
Виллемс
Джетро
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
10
Уахим
Анас
24
Нанкиши
Абденего
8
Энгельс
Марио
29
Ханссон
Эмиль
23
Хорнкамп
Ииц
Аякс
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Хераклес

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
8.7%
8.7%
19 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

150%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

29 матчей

69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.8%
48.3%
6.9%
13 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

65.5%
20.7%
13.8%
19 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:0
Э
0:0
Э
0:2
Э
5:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
4:0
Э
3:3
Э
6:0
Э
2:3
Э
3:0
Э
1:4
Э
4:0
Э
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

47
26

Голов в среднем за матч

3.13
1.86

Среднее время на гол

28
48

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

0.86
0.47

Среднее время на гол

105
192

Всего голов

59
33

Голов в среднем за матч

2.03
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

44
79

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медич Яков 1 1
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгельс Марио 1 1

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоогма Джастин 1 0

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0
Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3
Хераклес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1
Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2 Осс - Хераклес 1:5 Хераклес - Йонг АЗ Алкмаар 2:0 АДО Ден Хааг - Хераклес 0:3 Хераклес - Телстар 7:0 Хераклес - Виллем II 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спарта Роттердам
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хераклес
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аякс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПЕК Зволле
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аякс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Спарта Роттердам
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хераклес
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ПЕК Зволле
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хераклес
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аякс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Витесс Ван Гинкел Марко 1
Волендам Мюрен Роберт 1
Хераклес Энгельс Марио 1
Херенвен Бохневич Павел 1
Аякс Медич Яков 1
Весь список

Топ нарушителей
Волендам Мюрен Роберт 1
Утрехт Ван дер Хорн Майк 1
ПСВ Рамальо Андре 1
Волендам Улд-Ших Биляль 1
Хераклес Хоогма Джастин 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 58'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 58'
    Контроль мяча: Аякс: 71%, Хераклес: 29%.
  • 57'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 57'
    Хоогма Джастин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 57'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 56'
    Уахим Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Хераклес
    2.35
    8.80
    9.60
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Аякс 1:1 Хераклес онлайн

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