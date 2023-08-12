Тур: 1. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Маншот Ероен
Ход матча
10'
45'
0:1
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
271 Количество передач 113
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Медич
Яков
10
Уахим
Анас
23
Хорнкамп
Ииц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Вос СилваноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хорнкамп ИицНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Timo Jansink
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
История личных встреч
Аякс
Хераклес
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
8.7%
8.7%
19 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
150%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
29 матчей
69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.8%
48.3%
6.9%
13 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
65.5%
20.7%
13.8%
19 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
47
26
Голов в среднем за матч
3.13
1.86
Среднее время на гол
28
48
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
0.86
0.47
Среднее время на гол
105
192
Всего голов
59
33
Голов в среднем за матч
2.03
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
44
79
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медич Яков
|1
|1
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгельс Марио
|1
|1
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоогма Джастин
|1
|0
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0
Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3
Хераклес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1
Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2 Осс - Хераклес 1:5 Хераклес - Йонг АЗ Алкмаар 2:0 АДО Ден Хааг - Хераклес 0:3 Хераклес - Телстар 7:0 Хераклес - Виллем II 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Хераклес
|Энгельс Марио
|1
|Херенвен
|Бохневич Павел
|1
|Аякс
|Медич Яков
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Утрехт
|Ван дер Хорн Майк
|1
|ПСВ
|Рамальо Андре
|1
|Волендам
|Улд-Ших Биляль
|1
|Хераклес
|Хоогма Джастин
|1