Тур: 1. Стадион: Йохан Кройф Арена. Зрители: 54029 Главный судья: Маншот Ероен
0'
10' Желтая карточкаХоогма Джастин
0:1
45' ГолЭнгельс Марио
1:1
45' ГолМедич Яков
56' Желтая карточкаУахим Анас
58' Желтая карточкаЭнгельс Марио
74' Желтая карточкаБрюнс Томас
74' Желтая карточкаРенсх Девайн
2:1
75' ГолКудус Мохаммед
3:1
85' ГолБергвейн Стевен
4:1
90' ПенальтиБергвейн Стевен
90'+7
Ход матча
10'
45'
0:1
45'
1:1
56'
58'
74'
74'
75'
85'
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
11 Удары по воротам 1
-
13 Удары в створ 2
-
13 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
513 Количество передач 220
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Медич
Яков
10
Уахим
Анас
23
Хорнкамп
Ииц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Вос СилваноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хорнкамп ИицНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Timo Jansink
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
История личных встреч
Аякс
Хераклес
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
8.7%
8.7%
19 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
150%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
29 матчей
69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.8%
48.3%
6.9%
13 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
65.5%
20.7%
13.8%
19 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
47
26
Голов в среднем за матч
3.13
1.86
Среднее время на гол
28
48
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
0.86
0.47
Среднее время на гол
105
192
Всего голов
59
33
Голов в среднем за матч
2.03
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
44
79
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|2 (1)
|2
|Медич Яков
|1
|1
|Кудус Мохаммед
|1
|1
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Тахирович Бенджамин
|0
|0
|Хато Йоррель
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгельс Марио
|1
|1
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ренсх Девайн
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Уахим Анас
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хераклес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0
Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3
Хераклес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1
Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2 Осс - Хераклес 1:5 Хераклес - Йонг АЗ Алкмаар 2:0 АДО Ден Хааг - Хераклес 0:3 Хераклес - Телстар 7:0 Хераклес - Виллем II 1:1
Результаты матчей
Аякс
Хераклес
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аякс
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|2
|ПЕК Зволле
|Тай Леннарт
|1
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Хераклес
|Энгельс Марио
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Спарта Роттердам
|Де Гузман Джонатан
|1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|1
|Хераклес
|Брюнс Томас
|1
|Утрехт
|Ван дер Хорн Майк
|1