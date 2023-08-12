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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 54029 Главный судья: Маншот Ероен
Аякс
4:1
Конец матча
Хераклес
0'
10' Желтая карточка
Хоогма Джастин
0:1
45' Гол
Энгельс Марио
1:1
45' Гол
Медич Яков
56' Желтая карточка
Уахим Анас
58' Желтая карточка
Энгельс Марио
74' Желтая карточка
Брюнс Томас
74' Желтая карточка
Ренсх Девайн
2:1
75' Гол
Кудус Мохаммед
3:1
85' Гол
Бергвейн Стевен
4:1
90' Пенальти
Бергвейн Стевен
90'+7

Ход матча

10'
 
Хоогма Джастин
32'
Гортер Джей
Рульи Херонимо
 
45'
 
Брюнс Томас
Хорнкамп Ииц
45'
0:1
Энгельс Марио
45'
Медич Яков
(Хато Йоррель)
1:1
56'
 
Уахим Анас
58'
 
Энгельс Марио
61'
Классен Дэви
Тейлор Кеннет
 
68'
 
Лимбомбе Брайан
Нанкиши Абденего
69'
 
Вейинович Марко
Уахим Анас
69'
 
Роскен Рубен
Виллемс Джетро
74'
 
Брюнс Томас
74'
Ренсх Девайн
 
75'
Кудус Мохаммед
(Тахирович Бенджамин)
2:1
85'
Бергвейн Стевен
(Салах-Эддин Анасс)
3:1
89'
Вейндал Оуэн
Салах-Эддин Анасс
 
89'
Боргес Карлос
Бробби Брайан
 
89'
 
Diego van Oorschot
Ханссон Эмиль
90'
Бергвейн Стевен
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 1
  • 13 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 513 Количество передач 220
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рульи
Херонимо
2
Ренсх
Девайн
18
Медич
Яков
4
Хато
Йоррель
17
Салах-Эддин
Анасс
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
20
Кудус
Мохаммед
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
4
Sven
Sonnenberg
21
Хоогма
Джастин
15
Виллемс
Джетро
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
10
Уахим
Анас
24
Нанкиши
Абденего
8
Энгельс
Марио
29
Ханссон
Эмиль
23
Хорнкамп
Ииц
Аякс
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Хераклес

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
8.7%
8.7%
19 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

150%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

29 матчей

69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.8%
48.3%
6.9%
13 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

65.5%
20.7%
13.8%
19 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:0
Э
0:0
Э
0:2
Э
5:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
4:0
Э
3:3
Э
6:0
Э
2:3
Э
3:0
Э
1:4
Э
4:0
Э
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

47
26

Голов в среднем за матч

3.13
1.86

Среднее время на гол

28
48

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

0.86
0.47

Среднее время на гол

105
192

Всего голов

59
33

Голов в среднем за матч

2.03
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

44
79

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 2 (1) 2
Медич Яков 1 1
Кудус Мохаммед 1 1
Салах-Эддин Анасс 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгельс Марио 1 1

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ренсх Девайн 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 1 0
Энгельс Марио 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Уахим Анас 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хераклес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0
Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3
Хераклес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1
Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2 Осс - Хераклес 1:5 Хераклес - Йонг АЗ Алкмаар 2:0 АДО Ден Хааг - Хераклес 0:3 Хераклес - Телстар 7:0 Хераклес - Виллем II 1:1

Результаты матчей

Аякс
Хераклес

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аякс
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Аякс Бергвейн Стевен 2
ПЕК Зволле Тай Леннарт 1
Витесс Ван Гинкел Марко 1
Волендам Мюрен Роберт 1
Хераклес Энгельс Марио 1
Весь список

Топ нарушителей
Волендам Мюрен Роберт 1
Спарта Роттердам Де Гузман Джонатан 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 1
Хераклес Брюнс Томас 1
Утрехт Ван дер Хорн Майк 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Аякс: 70%, Хераклес: 30%.
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 54029 болельщиков
  • 96'
    Г О О О О О Л - Бергвейн Стевен из команды Аякс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Майкл Броувер прыгнул не в ту сторону.
  • 95'
    Контроль мяча: Аякс: 70%, Хераклес: 30%.
  • 95'
    ПЕНАЛЬТИ! - Brian De Keersmaecker играет рукой в штрафной! Brian De Keersmaecker вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 95'
    После проверки VAR судья изменил решение - Аякс пробьет пенальти!
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