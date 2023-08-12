Тур: 1. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Дешепи Бастьен
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
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1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
92 Владение мячом, % 8
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Витинья
II
19
Кан-Ин
Ли
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
14
Февр
Ромен
37
Ле
Бри
Тео
11
Бамба
Дьенг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Н'Дур ШерПолузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарНападающий
-
44 Экитике УгоНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Силла ДембоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
26 Пабло ПажисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Лорьян
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
27 матчей
63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
2.33
1.47
Среднее время на гол
38
61
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.87
1.17
Среднее время на гол
103
77
Всего голов
41
36
Голов в среднем за матч
1.52
1.33
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
59
67
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Чонбук Хендай Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3
Лорьян
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2
Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
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|Г
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|2.
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|1
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|0:0
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|13.
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|Команда
|Матчи
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|16.
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|Команда
|Матчи
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|9.
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|0
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|1 - 2
|0
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|Ницца
|Лаборд Гаэтан
|1
|Реймс
|Ито Дзюня
|1
|Лилль
|Диаките Бафоде
|1
|Марсель
|Унаи Аззедин
|1
|Марсель
|Оливейра Витор
|1
|Лилль
|Сантос Тиаго
|1
|Ницца
|Лаборд Гаэтан
|1
|Реймс
|Манетси Маршал
|1
|Марсель
|Лоди Ренан
|1
|Ницца
|Аталь Юсеф
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Лорьян
Исход игры
ПСЖ
96.9% (125)
Ничья
0.8% (1)
Лорьян
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
50.42% (60)
Меньше
49.58% (59)
Обе команды забьют
Да
38.66% (46)
Нет
61.34% (73)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
41.1% (53)
2:1 ПСЖ
17.8% (23)
3:1 ПСЖ
13.2% (17)
3:0 ПСЖ
8.5% (11)
1:0 ПСЖ
4.7% (6)
4:0 ПСЖ
1.6% (2)
4:1 ПСЖ
1.6% (2)
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