Первый тайм

17' Массированная атака "ПСЖ" завершается попыткой навеса от Эрнандеса - мяч попадает в спину защитнику и уходит на угловой.

16' Ли Кан-Ин попытался пробить из центральной зоны, мяч попал в соперника и отскочил обратно в руку корейскому новичку "ПСЖ".

15' Треть первого тайма сыграли команды, под 90 процентов владения у хозяев, но всего один удар по воротам.

13' Продолжается у нас тотальное доминирование "ПСЖ" на первых минутах, Луис Энрике как и в сборной Испании - не собирается отдавать мяч соперникам вообще.

11' Хакими неожиданно подводит техника, не сумел марокканец остановить довольно простой мяч после поперечного перевода.

10' Показали нам сидящего на трибунах Килиана Мбаппе, трансферная сага с его участием продолжается, клуб при этом не намерен его выпускать на поле.