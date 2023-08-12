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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 19'
Лорьян
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 92 Владение мячом, % 8

Владение мячом

Прогнозы 126
ПСЖ 96.8% (122)
X 0.8% (1)
Лорьян 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Лорьян
1.45
4.90
7.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
15
Данилу
Перейра
37
Шкриньяр
Милан
21
Эрнандес
Люка
33
Заир-Эмери
Уоррен
4
Угарте
Мануэль
17
Витинья
II
19
Кан-Ин
Ли
9
Рамуш
Гонсалу
11
Асенсио
Марко
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
15
Лапорт
Жульен
24
Калюлю
Гедеон
25
Ле
Гофф
Венсан
14
Февр
Ромен
19
Абергель
Лоран
17
Макенго
Жан-Виктор
37
Ле
Бри
Тео
11
Бамба
Дьенг
ПСЖ
4-3-3
Лорьян
5-4-1

История личных встреч

ПСЖ
Лорьян

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

27 матчей

63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:3
Л1
1:2
Л1
5:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
К
0:1
Л1
1:2
Л1
5:0
К
0:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

2.33
1.47

Среднее время на гол

38
61

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.87
1.17

Среднее время на гол

103
77

Всего голов

41
36

Голов в среднем за матч

1.52
1.33

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

59
67

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Чонбук Хендай Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3
Лорьян
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2
Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Лорьян
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ПСЖ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ПСЖ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лорьян
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лорьян
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПСЖ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Реймс Ито Дзюня 1
Лилль Диаките Бафоде 1
Марсель Унаи Аззедин 1
Марсель Оливейра Витор 1
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Сантос Тиаго 1
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Реймс Манетси Маршал 1
Марсель Лоди Ренан 1
Ницца Аталь Юсеф 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Массированная атака "ПСЖ" завершается попыткой навеса от Эрнандеса - мяч попадает в спину защитнику и уходит на угловой.
  • Фол, нарушение
    16'
    Ли Кан-Ин попытался пробить из центральной зоны, мяч попал в соперника и отскочил обратно в руку корейскому новичку "ПСЖ".
  • 15'
    Треть первого тайма сыграли команды, под 90 процентов владения у хозяев, но всего один удар по воротам.
  • 13'
    Продолжается у нас тотальное доминирование "ПСЖ" на первых минутах, Луис Энрике как и в сборной Испании - не собирается отдавать мяч соперникам вообще.
  • 11'
    Хакими неожиданно подводит техника, не сумел марокканец остановить довольно простой мяч после поперечного перевода.
  • 10'
    Показали нам сидящего на трибунах Килиана Мбаппе, трансферная сага с его участием продолжается, клуб при этом не намерен его выпускать на поле.
  • Опасный момент
    8'
    А вот и первый момент у Рамуша - португалец после передачи Асенсио наносит обводящий удар с 14 метров, однако мяч проходит рядом со штангой!
  • 7'
    Витинья исполняет тонкую передачу в чужую штрафную площадь, однако защитники "Лорьяна" не пускают к мячу Рамуша.
  • 6'
    Напомним, что "Лорьян" в прошлом сезоне стал в Лиге 1 десятым, замкнув первую половину таблицы. В новом сезоне в чемпионате Франции играет 18 команд.
  • 5'
    При этом контроль мяча на первых минутах у хозяев такой, будто они уже несколько лет играют в таком составе. Другое дело, что моментов пока не возникает.
  • 3'
    Отметим, что состав "ПСЖ" меняется довольно существенно - плюс Шкриньяр, Эрнандес, Угарте, Асенсио, Ли Кан-Ин и Рамуш в стартовом составе действующего чемпиона.
  • Угловой
    2'
    Угловой уже в самом начале зарабатывают парижане, однако после навеса с угла поля новичок "ПСЖ" Шкриньяр фолит в единоборстве с Тальби.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался,поехали!
  • Первый тайм
  • 19'
    Бамба Дьенг из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 19'
    Кан-Ин Ли из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
  • 19'
    Макенго Жан-Виктор успешно блокирует удар.
  • 18'
    Угарте Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Ле Гофф Венсан ошибается в защите.
  • 18'
    Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 17'
    Лапорт Жульен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 17'
    Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 17'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 17'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • 17'
    Абергель Лоран успешно блокирует удар.
  • 17'
    Кан-Ин Ли нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Заир-Эмери Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 16'
    Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 16'
    ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 15'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: ПСЖ: 92%, Лорьян: 8%.
  • 14'
    Судья сигнализирует, что Угарте Мануэль из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Бамба Дьенг
  • 14'
    Шкриньяр Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 13'
    Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 12'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 12'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 12'
    Рамуш Гонсалу выиграл воздушное противоборство у Лапорт Жульен.
  • 11'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: ПСЖ: 97%, Лорьян: 3%.
  • 9'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 8'
    Хорошую попытку сделал Рамуш Гонсалу. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 8'
    Асенсио Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 8'
    ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 8'
    Абергель Лоран ослабляет давление, выбив мяч.
  • 7'
    Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
  • 7'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 6'
    ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 5'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Контроль мяча: ПСЖ: 93%, Лорьян: 7%.
  • 5'
    Витинья II из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 4'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 3'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 3'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 2'
    Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Кан-Ин Ли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 1'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Лорьян

Исход игры
ПСЖ
96.9% (125)
Ничья
0.8% (1)
Лорьян
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
50.42% (60)
Меньше
49.58% (59)
Обе команды забьют
Да
38.66% (46)
Нет
61.34% (73)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
41.1% (53)
2:1 ПСЖ
17.8% (23)
3:1 ПСЖ
13.2% (17)
3:0 ПСЖ
8.5% (11)
1:0 ПСЖ
4.7% (6)
4:0 ПСЖ
1.6% (2)
4:1 ПСЖ
1.6% (2)
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