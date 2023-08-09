Тур: 1. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Дешепи Бастьен
История личных встреч
ПСЖ
Лорьян
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
27 матчей
63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
2.33
1.47
Среднее время на гол
38
61
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.87
1.17
Среднее время на гол
103
77
Всего голов
41
36
Голов в среднем за матч
1.52
1.33
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
59
67
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Чонбук Хендай Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3
Лорьян
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2
Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0
|Команда
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|Команда
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Прогнозы на матч ПСЖ - Лорьян
Исход игры
ПСЖ
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (23)
Меньше
50% (23)
Обе команды забьют
Да
34.78% (16)
Нет
65.22% (30)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
46.8% (22)
2:1 ПСЖ
17% (8)
3:1 ПСЖ
10.6% (5)
3:0 ПСЖ
10.6% (5)
4:1 ПСЖ
4.3% (2)
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