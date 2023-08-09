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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
ПСЖ
 
Позже
Лорьян
Прогнозы 47
ПСЖ 97.9% (46)
X 2.1% (1)
Лорьян 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Лорьян
1.38
5.80
8.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ПСЖ
Лорьян

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

27 матчей

63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:3
Л1
1:2
Л1
5:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
К
0:1
Л1
1:2
Л1
5:0
К
0:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

2.33
1.47

Среднее время на гол

38
61

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.87
1.17

Среднее время на гол

103
77

Всего голов

41
36

Голов в среднем за матч

1.52
1.33

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

59
67

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Чонбук Хендай Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3
Лорьян
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2
Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0
Команда И В Н П Г О
1.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лорьян от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 22 минуты.

    Главный судья: Дешепи Бастьен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    ПСЖ 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Лорьян 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Лорьян
    1.38
    5.80
    8.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСЖ - Лорьян онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Лорьян

    Исход игры
    ПСЖ
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Лорьян
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    34.78% (16)
    Нет
    65.22% (30)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    46.8% (22)
    2:1 ПСЖ
    17% (8)
    3:1 ПСЖ
    10.6% (5)
    3:0 ПСЖ
    10.6% (5)
    4:1 ПСЖ
    4.3% (2)
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    ПСЖ
    Лорьян
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