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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Марсель
0:1
Первый тайм: 14'
Реймс
0'
0:1
10' Гол
Ито Дзюня

Ход матча

10'
0:1
Ито Дзюня
(Манетси Маршал)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 122
Марсель 91.8% (112)
X 7.4% (9)
Реймс 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Реймс
2.08
3.70
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
МБемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
12
Лоди
Ренан
24
Муге
Франсуа
21
Ронжье
Валентин
19
Кондогбия
Жоффрей
8
Унаи
Аззедин
9
Оливейра
Витор
29
Ндиайе
Ильман
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
15
Манетси
Маршал
5
Абдельамид
Юнис
2
Окуму
Джозеф
22
Дьяките
Умар
21
Матусива
Азор
8
Ричардсон
Амир
19
Уилсон-Эсбранд
Джош
7
Ито
Дзюня
14
Хадра
Реда
Марсель
4-4-2
Реймс
3-5-2

История личных встреч

Марсель
Реймс

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:5
Л1
1:1
К
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.3
1.75

Среднее время на гол

69
51

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.06
1.33

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

85
67

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0
Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3
Реймс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2
Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реймс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Марсель
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реймс
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Марсель
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реймс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Марсель
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Лилль Диаките Бафоде 1
Лилль Гомес Анхель 0 (1)
Ницца Моффи Теремас 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Сантос Тиаго 1
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Ницца Аталь Юсеф 1
Лилль Харальдссон Хакон-Арнар 1
Ницца Тюрам Кефрен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Реймс контролирует мяч.
  • 32'
    Матусива Азор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 32'
    Лоди Ренан из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 32'
    Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 31'
    Клосс Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 31'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 31'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 31'
    МБемба Шансель из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 31'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 30'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 30'
    Контроль мяча: Марсель: 38%, Реймс: 62%.
  • 30'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 30'
    Реймс контролирует мяч.
  • 30'
    Лопес Пау из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Ронжье Валентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      МБемба Шансель из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 29'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Жиго Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Марсель 91.8% (112)
    X 7.4% (9)
    Реймс 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Реймс
    2.08
    3.70
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марсель 0:1 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 0:1 Реймс

    Исход игры
    Марсель
    91.8% (112)
    Ничья
    7.4% (9)
    Реймс
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.7% (64)
    Меньше
    45.3% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    58.12% (68)
    Нет
    41.88% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    41.8% (51)
    2:0 Марсель
    25.4% (31)
    1:0 Марсель
    12.3% (15)
    1:1 Ничья
    4.9% (6)
    3:1 Марсель
    4.9% (6)
    3:0 Марсель
    1.6% (2)
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