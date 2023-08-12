Тур: 1. Стадион: Велодром. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
0:1
10' ГолИто Дзюня
1:1
23' ГолУнаи Аззедин
36' Желтая карточкаМанетси Маршал
39' Undefined phrase: football_event_Ито Дзюня
45' Желтая карточкаУилсон-Эсбранд Джош
57' Желтая карточкаРичардсон Амир
59' Желтая карточкаЛоди Ренан
2:1
73' ГолОливейра Витор
90'+9
Ход матча
10'
0:1
23'
1:1
36'
39'
57'
59'
73'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
10 Угловые 10
-
3 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
301 Количество передач 410
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
24
Муге
Франсуа
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
-
24 Муге ФрансуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Куду ТеренсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Марсель
Реймс
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.3
1.75
Среднее время на гол
69
51
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.06
1.33
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
85
67
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унаи Аззедин
|1
|1
|Оливейра Витор
|1
|1
|Сарр Исмаила
|0
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ито Дзюня
|1
|1
|Манетси Маршал
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манетси Маршал
|1
|0
|Ричардсон Амир
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0
Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3
Реймс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2
Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|Ницца
|Лаборд Гаэтан
|1
|Реймс
|Ито Дзюня
|1
|Лилль
|Диаките Бафоде
|1
|Марсель
|Унаи Аззедин
|1
|Марсель
|Оливейра Витор
|1
|Лилль
|Сантос Тиаго
|1
|Ницца
|Лаборд Гаэтан
|1
|Реймс
|Манетси Маршал
|1
|Марсель
|Лоди Ренан
|1
|Ницца
|Аталь Юсеф
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 2:1 Реймс
Исход игры
Марсель
91.8% (112)
Ничья
7.4% (9)
Реймс
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.7% (64)
Меньше
45.3% (53)
Обе команды забьют
Да
58.12% (68)
Нет
41.88% (49)
Популярный счёт
2:1 Марсель
41.8% (51)
2:0 Марсель
25.4% (31)
1:0 Марсель
12.3% (15)
1:1 Ничья
4.9% (6)
3:1 Марсель
4.9% (6)
3:0 Марсель
1.6% (2)
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