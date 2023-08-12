Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

91' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удар от ворот произведет Марсель

87' Накамура Кейто из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

84' МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Тактическая замена. Аззеддин Унахи уходит с поля и его заменяет Гендузи Маттео

83' Сарр Исмаила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Оливейра Витор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Оооо... вот это был удар! Сарр Исмаила должен был забить с этой позиции.

82' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Окуму Джозеф нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

79' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

78' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Марсель

77' Удар от ворот произведет Реймс

77' Ито Дзюня оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Накамура Кейто из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удар от ворот произведет Реймс

76' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Г О О О О Л - Оливейра Витор забивает с правой ноги!

73' Сарр Исмаила создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Марсель

71' Накамура Кейто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

70' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

65' Накамура Кейто нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

65' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Клосс Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Уилсон-Эсбранд Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лоди Ренан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Лоди Ренан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Реймс

58' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Ричардсон Амир - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Реймс

54' Сарр Исмаила создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Реймс

53' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Марсель

50' Муге Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Ндиайе Ильман . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Лоди Ренан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.