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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Марсель
2:1
Конец матча
Реймс
0'
0:1
10' Гол
Ито Дзюня
1:1
23' Гол
Унаи Аззедин
36' Желтая карточка
Манетси Маршал
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Ито Дзюня
45' Желтая карточка
Уилсон-Эсбранд Джош
57' Желтая карточка
Ричардсон Амир
59' Желтая карточка
Лоди Ренан
2:1
73' Гол
Оливейра Витор
90'+9

Ход матча

10'
0:1
Ито Дзюня
(Манетси Маршал)
23'
Унаи Аззедин
(Ндиайе Ильман)
1:1
36'
 
Манетси Маршал
39'
 
Ито Дзюня
45'
 
Уилсон-Эсбранд Джош
51'
Сарр Исмаила
Муге Франсуа
 
57'
 
Ричардсон Амир
59'
Лоди Ренан
 
60'
 
Накамура Кейто
Хадра Реда
60'
 
Теума Тедди
Ричардсон Амир
60'
 
Салама Амин
Дьяките Умар
67'
Обамеянг Пьер-Эмерик
Ндиайе Ильман
 
67'
Верету Жордан
Ронжье Валентин
 
73'
Оливейра Витор
(Сарр Исмаила)
2:1
80'
 
Атангана-Эдоа Валентин
Манетси Маршал
80'
 
Куду Теренс
Уилсон-Эсбранд Джош
83'
Арит Амин
Оливейра Витор
 
83'
Гендузи Маттео
Унаи Аззедин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 10
  • 3 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 301 Количество передач 410
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Марсель 91.8% (112)
X 7.4% (9)
Реймс 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
4
Жиго
Самуэль
99
МБемба
Шансель
12
Лоди
Ренан
24
Муге
Франсуа
21
Ронжье
Валентин
19
Кондогбия
Жоффрей
8
Унаи
Аззедин
9
Оливейра
Витор
29
Ндиайе
Ильман
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
19
Уилсон-Эсбранд
Джош
8
Ричардсон
Амир
21
Матусива
Азор
7
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
Марсель
4-4-2
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Марсель
Реймс

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:5
Л1
1:1
К
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.3
1.75

Среднее время на гол

69
51

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.06
1.33

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

85
67

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унаи Аззедин 1 1
Оливейра Витор 1 1
Сарр Исмаила 0 0
Ндиайе Ильман 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ито Дзюня 1 1
Манетси Маршал 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манетси Маршал 1 0
Ричардсон Амир 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0
Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3
Реймс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2
Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Реймс Ито Дзюня 1
Лилль Диаките Бафоде 1
Марсель Унаи Аззедин 1
Марсель Оливейра Витор 1
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Сантос Тиаго 1
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Реймс Манетси Маршал 1
Марсель Лоди Ренан 1
Ницца Аталь Юсеф 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Марсель вырывает победу
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Марсель вырывает победу
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Марсель: 42%, Реймс: 58%.
  • 98'
    Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 97'
    Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Марсель 91.8% (112)
    X 7.4% (9)
    Реймс 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 2:1 Реймс

    Исход игры
    Марсель
    91.8% (112)
    Ничья
    7.4% (9)
    Реймс
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.7% (64)
    Меньше
    45.3% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    58.12% (68)
    Нет
    41.88% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    41.8% (51)
    2:0 Марсель
    25.4% (31)
    1:0 Марсель
    12.3% (15)
    1:1 Ничья
    4.9% (6)
    3:1 Марсель
    4.9% (6)
    3:0 Марсель
    1.6% (2)
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