Тур: 4. Стадион: Стад де Женев.
1:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
6' ГолБедья Крис
18' Желтая карточкаКутеса Дерек
36' Желтая карточкаAbdoulay Diaby3
40' Желтая карточкаОндуа Гаэль
Ход матча
6'
1:0
18'
36'
40'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
-
44 Бессон ЛеоВратарь
- Защитник
-
68 Онгене ЖеромЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Samba Diba
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Серветт
Санкт-Галлен
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
24 матча
12.5%
20.8%
66.7%
3 победы 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.23
0.55
Среднее время на гол
73
165
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
2.18
1.69
Среднее время на гол
41
53
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|4 (1)
|1
|Кутеса Дерек
|1
|0.25
|Флюке Патрик
|1
|0.25
|Кривелли Энцо
|1 (1)
|0.25
|Севрен Йоан
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гёртлер Лукас
|1
|0.25
|Фалльци Альберт
|1
|0.25
|Жеббель Виллем
|1
|0.25
|Christian Witzig
|1
|0.25
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Шуберт Фабиан
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Кутеса Дерек
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
|Abdoulay Diaby3
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Дзанотти Маттиа
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2
Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3
Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Результаты матчей
Серветт
Санкт-Галлен
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Серветт
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|2 (1)
|Люцерн
|Lars Villiger
|2 (1)
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 1