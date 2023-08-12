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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Серветт
1:0
Первый тайм: 45+'
Санкт-Галлен
0'
1:0
6' Гол
Бедья Крис
18' Желтая карточка
Кутеса Дерек
36' Желтая карточка
Abdoulay Diaby3
40' Желтая карточка
Ондуа Гаэль

Ход матча

6'
Бедья Крис
(Барон Энтони)
1:0
18'
Кутеса Дерек
 
36'
 
Abdoulay Diaby3
38'
Дулин Давид
Кутеса Дерек
 
40'
Ондуа Гаэль
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Санкт-Галлен
2.90
4.00
4.20
Все Коэффициенты
1
Малл
Джоэл
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
6
Барон
Энтони
21
Гийемено
Джереми
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
29
Бедья
Крис
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
37
Christian
Witzig
9
Жеббель
Виллем
11
Фон
Моос
Юлиан
Серветт
4-4-2
Санкт-Галлен
4-4-2

История личных встреч

Серветт
Санкт-Галлен

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

24 матча

12.5%
20.8%
66.7%
3 победы 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.23
0.55

Среднее время на гол

73
165

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

2.18
1.69

Среднее время на гол

41
53

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 4 (1) 1
Кутеса Дерек 1 0.25
Флюке Патрик 1 0.25
Кривелли Энцо 1 (1) 0.25
Севрен Йоан 0 0
Барон Энтони 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гёртлер Лукас 1 0.25
Фалльци Альберт 1 0.25
Жеббель Виллем 1 0.25
Christian Witzig 1 0.25
Кинтилья Хорди 0 0
Шуберт Фабиан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гийемено Джереми 2 0
Дулин Давид 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Руй Стив 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Антунес Алексис 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 3 0
Карлен Грегори 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Abdoulay Diaby3 1 0
Patrick Sutter 1 0
Дзанотти Маттиа 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2
Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3
Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1

Результаты матчей

Серветт
Санкт-Галлен

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Серветт
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Серветт
 1:0 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
4.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Санкт-Галлен
 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
6.
Люцерн
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
Винтертур
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
Базель
 3 1 0 2 7 - 7 3
11.
Лозанна-Спорт
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Санкт-Галлен
 0:1 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Серветт
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Базель
 1 1 0 0 5 - 2 3
7.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Грасcхоппер
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Серветт
 1:0 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Ивердон
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Люцерн
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
11.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Грасcхоппер Giotto Morandi 2 (1)
Люцерн Lars Villiger 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 4
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Санкт-Галлен
2.90
4.00
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 1:0 Санкт-Галлен онлайн

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