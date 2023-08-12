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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Серветт
1:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
6' Гол
Бедья Крис
18' Желтая карточка
Кутеса Дерек
36' Желтая карточка
Abdoulay Diaby3
40' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
75' Желтая карточка
Малл Джоэл
1:1
81' Гол
Фалльци Альберт
90' Желтая карточка
Christian Witzig
90'+4

Ход матча

6'
Бедья Крис
(Барон Энтони)
1:0
18'
Кутеса Дерек
 
36'
 
Abdoulay Diaby3
38'
Дулин Давид
Кутеса Дерек
 
40'
Ондуа Гаэль
 
58'
Hussayn Touati
Гийемено Джереми
 
59'
Онгене Жером
Руй Стив
 
64'
 
Аколо Чадрак
Жеббель Виллем
73'
Samba Diba
Hussayn Touati
 
75'
Малл Джоэл
 
77'
 
Patrick Sutter
Дзанотти Маттиа
77'
 
Шуберт Фабиан
Фон Моос Юлиан
77'
 
Nikolaj Moeller
Фазлии Бетим
81'
1:1
Фалльци Альберт
(Nikolaj Moeller)
87'
 
Стеванович Михайло
Кинтилья Хорди
90'
 
Christian Witzig

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 17
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 280 Количество передач 405
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
1
Малл
Джоэл
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
6
Барон
Энтони
21
Гийемено
Джереми
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
29
Бедья
Крис
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
37
Christian
Witzig
9
Жеббель
Виллем
11
Фон
Моос
Юлиан
Серветт
4-4-2
Санкт-Галлен
4-4-2

История личных встреч

Серветт
Санкт-Галлен

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

24 матча

12.5%
20.8%
66.7%
3 победы 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.23
0.55

Среднее время на гол

73
165

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

2.18
1.69

Среднее время на гол

41
53

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 4 (1) 1
Кутеса Дерек 1 0.25
Флюке Патрик 1 0.25
Кривелли Энцо 1 (1) 0.25
Севрен Йоан 0 0
Барон Энтони 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалльци Альберт 2 0.5
Гёртлер Лукас 1 0.25
Жеббель Виллем 1 0.25
Christian Witzig 1 0.25
Кинтилья Хорди 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Nikolaj Moeller 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Малл Джоэл 1 0
Дулин Давид 1 0
Руй Стив 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Антунес Алексис 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 3 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Карлен Грегори 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Patrick Sutter 1 0
Дзанотти Маттиа 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Christian Witzig 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2
Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3
Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1

Результаты матчей

Серветт
Санкт-Галлен

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Серветт
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
3.
Санкт-Галлен
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Серветт
 4 1 3 0 7 - 5 6
6.
Люцерн
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
Винтертур
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
Базель
 3 1 0 2 7 - 7 3
11.
Лозанна-Спорт
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Базель
 1 1 0 0 5 - 2 3
6.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Грасcхоппер
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Серветт
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Ивердон
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Люцерн
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Грасcхоппер Giotto Morandi 2 (1)
Люцерн Lars Villiger 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 4
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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