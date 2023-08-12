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Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
ПЕК Зволле
0:1
Первый тайм: 19'
Спарта Роттердам
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Керстен Сэм

Ход матча

13'
0:1
Керстен Сэм

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Спарта Роттердам
2.60
3.55
2.81
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
5
Ван
Хинтум
Барт
23
Рейндерс
Элиано
20
Циборра
Леннарт
28
Бюрместер
Зико
13
Лам
Томас
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
10
Дрёйф
Ферди
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Вормердам
Дьянго
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
11
Ван
Крой
Вито
10
Версейрен
Арно
7
Клемент
Пелле
9
Леуритсен
Тобиас
ПЕК Зволле
5-4-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Спарта Роттердам

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
4:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.17

Среднее время на гол

40
77

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.27

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

43
70

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1
ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - Утрехт-2 2:0 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 2:0 Де Графсхап - ПЕК Зволле 0:1 Виллем II - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Ден Бош 13:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1
Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1 Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спарта Роттердам
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хераклес
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аякс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПЕК Зволле
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аякс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Спарта Роттердам
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хераклес
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ПЕК Зволле
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хераклес
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аякс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Витесс Ван Гинкел Марко 1
Волендам Мюрен Роберт 1
Хераклес Энгельс Марио 1
Херенвен Бохневич Павел 1
Аякс Медич Яков 1
Весь список

Топ нарушителей
Волендам Мюрен Роберт 1
Утрехт Ван дер Хорн Майк 1
ПСВ Рамальо Андре 1
Волендам Улд-Ших Биляль 1
Хераклес Хоогма Джастин 1
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПЕК Зволле
    Ничья
    Спарта Роттердам
    2.60
    3.55
    2.81
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