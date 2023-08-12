0:1
Первый тайм: 19'
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.70 Победа «Спарты»
-
13
Лам
Томас
10
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Лам ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Duke Verduin
-
-
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
История личных встреч
ПЕК Зволле
Спарта Роттердам
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
1.17
Среднее время на гол
40
77
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.09
1.27
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
43
70
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1
ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - Утрехт-2 2:0 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 2:0 Де Графсхап - ПЕК Зволле 0:1 Виллем II - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Ден Бош 13:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1
Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1 Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Хераклес
|Энгельс Марио
|1
|Херенвен
|Бохневич Павел
|1
|Аякс
|Медич Яков
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Утрехт
|Ван дер Хорн Майк
|1
|ПСВ
|Рамальо Андре
|1
|Волендам
|Улд-Ших Биляль
|1
|Хераклес
|Хоогма Джастин
|1