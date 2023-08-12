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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
ПЕК Зволле
1:2
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Керстен Сэм
33' Желтая карточка
Вормердам Дьянго
54' Желтая карточка
Де Гузман Джонатан
57' Желтая карточка
Китолано Джошуа
68' Желтая карточка
Бакари Саид
0:2
70' Гол
Леуритсен Тобиас
1:2
82' Гол
Тай Леннарт
90' Желтая карточка
Веллиос Апостолос
90' Желтая карточка
Керстен Сэм
90'+7

Ход матча

13'
0:1
Керстен Сэм
33'
 
Вормердам Дьянго
46'
Divaio Jhair-Bobson
Циборра Леннарт
 
54'
 
Де Гузман Джонатан
57'
 
Китолано Джошуа
58'
 
Ван Мюллем Джереми
Де Гузман Джонатан
63'
Серрано Нико
Лам Томас
 
68'
 
Бакари Саид
70'
0:2
Леуритсен Тобиас
(Версейрен Арно)
71'
 
Негли Камиель
Китолано Джошуа
74'
Веллиос Апостолос
Намли Юнес
 
74'
Тай Леннарт
Ван Ден Берг Дэйв
 
82'
Тай Леннарт
(Керстен Сэм)
1:2
85'
 
Мейссен Рик
Клемент Пелле
85'
 
Брим Шарль-Андреас
Леуритсен Тобиас
90'
Веллиос Апостолос
 
90'
Керстен Сэм
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
5
Ван
Хинтум
Барт
23
Рейндерс
Элиано
20
Циборра
Леннарт
28
Бюрместер
Зико
13
Лам
Томас
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
10
Дрёйф
Ферди
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Вормердам
Дьянго
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
11
Ван
Крой
Вито
10
Версейрен
Арно
7
Клемент
Пелле
9
Леуритсен
Тобиас
ПЕК Зволле
5-4-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Спарта Роттердам

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
4:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.17

Среднее время на гол

40
77

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.27

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

43
70

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 1 1
Керстен Сэм 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 1 1
Версейрен Арно 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веллиос Апостолос 1 0
Керстен Сэм 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Бакари Саид 1 0
Китолано Джошуа 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
ПЕК Зволле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1
ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - Утрехт-2 2:0 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 2:0 Де Графсхап - ПЕК Зволле 0:1 Виллем II - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Ден Бош 13:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1
Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1 Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Спарта Роттердам

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Аякс Бергвейн Стевен 2
ПЕК Зволле Тай Леннарт 1
Витесс Ван Гинкел Марко 1
Волендам Мюрен Роберт 1
Хераклес Энгельс Марио 1
Весь список

Топ нарушителей
Волендам Мюрен Роберт 1
Спарта Роттердам Де Гузман Джонатан 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 1
Хераклес Брюнс Томас 1
Утрехт Ван дер Хорн Майк 1
Весь список
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