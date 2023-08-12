Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Дэйви ван ден Берг не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

48' Команда Спарта Роттердам имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Циборра Леннарт пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

47' Дэйви ван ден Берг нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Ван Хинтум Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Дэйви ван ден Берг выиграл воздушное противоборство у Ван Крой Вито

42' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

41' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Дэйви ван ден Берг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Ван Хинтум Барт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Бюрместер Зико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

37' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Дэйви ван ден Берг не смог попасть в створ ударом издали

33' Вормердам Дьянго получил желтую карточку от судьи

30' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

29' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

29' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Ван Полен Брам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Дэйви ван ден Берг нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

22' Рейндерс Элиано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

21' Намли Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Клемент Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из ПЕК Зволле

14' Команда Спарта Роттердам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Керстен Сэм уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

11' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Версейрен Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Вормердам Дьянго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру