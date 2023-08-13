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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
НЕК Неймеген
0:0
Первый тайм: 11'
Эксельсиор
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Эксельсиор
1.55
5.00
7.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
24
Вердонк
Калвин
17
Нюйтинк
Брэм
5
Бас
Юри
20
Шоне
Лассе
8
Маттссон
Магнус
6
Худемакерс
Меес
10
Хансен
Сонтье
18
Koki
Ogawa
14
Ларсен
Ларс
Олден
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
34
Сеймор
Серано
5
Виделль
Каспер
12
Загре
Артур
4
Эль-Яакуби
Редуан
20
Хартьес
Леннард
33
Бас
Юлиан
7
Лампру
Лазарос
19
Аграфиотис
Николас
14
Дриауех
Каухайб
НЕК Неймеген
4-3-3
Эксельсиор
4-3-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
Эксельсиор

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

Э
0:3
Э
1:1
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:1
К
4:2
К
2:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
4:2
К
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.78

Среднее время на гол

65
50

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

52
69

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1
Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эксельсиор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
НЕК Неймеген
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
НЕК Неймеген
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эксельсиор
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эксельсиор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
НЕК Неймеген
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Аякс Бергвейн Стевен 2
ПЕК Зволле Тай Леннарт 1
Витесс Ван Гинкел Марко 1
Волендам Мюрен Роберт 1
Хераклес Энгельс Марио 1
Весь список

Топ нарушителей
Волендам Мюрен Роберт 1
Спарта Роттердам Де Гузман Джонатан 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 1
Хераклес Брюнс Томас 1
Утрехт Ван дер Хорн Майк 1
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    НЕК Неймеген
    Ничья
    Эксельсиор
    1.55
    5.00
    7.00
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