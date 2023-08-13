Тур: 1. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12207 Главный судья: Линдхут Аллард
3:4
Конец матча
0'
0:1
12' ГолАграфиотис Николас
1:1
36' ГолБас Юри
2:1
44' ГолХансен Сонтье
2:2
53' ГолВиделль Каспер
3:2
61' ГолKoki Ogawa
3:3
73' ГолRichie Omorowa
83' Желтая карточкаМаркеш Педру
84' Желтая карточкаСеймор Серано
90' Желтая карточкаБас Юлиан
3:4
90' ГолУдденес Оскар
90'+11
Ход матча
12'
36'
1:1
44'
2:1
53'
2:2
61'
3:2
73'
3:3
83'
84'
90'
90'
3:4
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
2 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
469 Количество передач 466
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
5
Бас
Юри
20
Шоне
Лассе
18
Koki
Ogawa
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Koki OgawaНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Daan Maas
-
31 Rijk Janse
-
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Эксельсиор
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
17 матчей
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.38
1.78
Среднее время на гол
65
50
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Koki Ogawa
|1
|1
|Хансен Сонтье
|1
|1
|Бас Юри
|1
|1
|Шоне Лассе
|0
|0
|Маттссон Магнус
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виделль Каспер
|1
|1
|Аграфиотис Николас
|1
|1
|Richie Omorowa
|1
|1
|Лампру Лазарос
|0
|0
|Загре Артур
|0
|0
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеймор Серано
|1
|0
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1
Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|2
|ПЕК Зволле
|Тай Леннарт
|1
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Хераклес
|Энгельс Марио
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Спарта Роттердам
|Де Гузман Джонатан
|1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|1
|Хераклес
|Брюнс Томас
|1
|Утрехт
|Ван дер Хорн Майк
|1