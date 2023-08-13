Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Redouan El Yaakoubi навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Хартьес Леннард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Сегодняшная посещаемость составляет 12207 болельщиков

88' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Матч возобновлен

85' Тавшан Элаис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Сеймор Серано получил желтую карточку от судьи

84' Гонсалес Роберто пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

83' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Маркеш Педру получил желтую карточку от судьи

82' Хартьес Леннард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

80' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Шоне Лассе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Загре Артур создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Загре Артур из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Удар от ворот произведет Эксельсиор

70' Маркеш Педру не смог попасть в створ ударом издали

70' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

69' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Бас Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Хорошую попытку сделал Richie Omorowa . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Г О О О О О О Л - Koki Ogawa из команды НЕК Неймеген с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

60' Шоне Лассе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Сеймор Серано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Г О О О О О О Л - Виделль Каспер из команды Эксельсиор с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

53' Лампру Лазарос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Лампру Лазарос из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Дриауех Каухайб пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

51' Хартьес Леннард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновлен

46' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника