Тур: 3. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
0:0
Перерыв
Ход матча
18'
20'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
11
Кая
Фатих
22
Патрис
Луи
14
Вертонген
Ян
17
Леони
Тео
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Сент-Трейден
Андерлехт
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
30 матчей
23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
13.3%
50%
36.7%
4 победы 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.36
0.84
Среднее время на гол
66
106
Всего голов
40
17
Голов в среднем за матч
2.11
1.55
Среднее время на гол
42
58
Всего голов
55
33
Голов в среднем за матч
1.83
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
49
81
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|1
|0.33
|Jarne Steuckers
|1
|0.33
|Анану Фредерик
|0
|0
|Mathias Delorge
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|1 (1)
|0.33
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|2
|0
|Годо Бруно
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вертонген Ян
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
|Леони Тео
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0
Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6
Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1
Результаты матчей
Сент-Трейден
Андерлехт
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|3
|РВДМ 47
|Бирон Микаэль
|3
|Унион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|Эйпен
|Yentil van Genechten
|2
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|2