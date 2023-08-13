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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Сент-Трейден
0:0
Перерыв
Андерлехт
0'
18' Желтая карточка
Rein Van Helden
20' Желтая карточка
Струйкенс Марио

Ход матча

18'
Rein Van Helden
 
20'
 
Струйкенс Марио
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Андерлехт
3.10
3.25
2.75
Все Коэффициенты
21
Шмидт
Дэниел
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
13
Ито
Рётаро
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
11
Кая
Фатих
1
Дюпе
Максим
54
Сарделла
Киллиан
22
Патрис
Луи
14
Вертонген
Ян
5
Н'Диайе
Мусса
17
Леони
Тео
21
Диавара
Амаду
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
7
Амузу
Френсис
Сент-Трейден
3-4-2-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Сент-Трейден
Андерлехт

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

30 матчей

23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

13.3%
50%
36.7%
4 победы 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
0:3
ТМК
0:1
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ТМК
1:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ТМК
1:0
ТМК
2:0
ТМС
3:0
ПДА
4:1
ТМК
3:2
ПДА
4:2
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ЛП
3:1
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.36
0.84

Среднее время на гол

66
106

Всего голов

40
17

Голов в среднем за матч

2.11
1.55

Среднее время на гол

42
58

Всего голов

55
33

Голов в среднем за матч

1.83
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

49
81

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 1 0.33
Jarne Steuckers 1 0.33
Анану Фредерик 0 0
Mathias Delorge 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 1 (1) 0.33

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 2 0
Годо Бруно 1 0
Хасиока Даики 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертонген Ян 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Патрис Луи 1 0
Леони Тео 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0
Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6
Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
Андерлехт

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Сент-Трейден
 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Антверпен
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
6.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Эйпен
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Андерлехт
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
9.
Генк
 2 1 0 1 4 - 1 3
10.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Вестерло
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Мехелен
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Сент-Трейден
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Андерлехт
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Брюгге
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сент-Трейден
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Андерлехт
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Эйпен Yentil van Genechten 2
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
АХ Лёвен Мендиль Хамза 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Струйкенс Марио получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Rein Van Helden получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Андерлехт
3.10
3.25
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сент-Трейден 0:0 Андерлехт онлайн

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