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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Сент-Трейден
0:1
Конец матча
Андерлехт
0'
18' Желтая карточка
Rein Van Helden
20' Желтая карточка
Струйкенс Марио
0:1
53' Гол
Н'Диайе Мусса
55' Красная карточка
Дрейер Андерс
60' Желтая карточка
Койта Абубакари
68' Желтая карточка
Арнстад Кристиан
82' Желтая карточка
Н'Диайе Мусса
84' Желтая карточка
Леони Тео
86' Желтая карточка
Mathias Delorge
90' Желтая карточка
Патрис Луи
90' Желтая карточка
Harry Charsley
90'+8
21
Шмидт
Дэниел
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
13
Ито
Рётаро
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
11
Кая
Фатих
1
Дюпе
Максим
54
Сарделла
Киллиан
22
Патрис
Луи
14
Вертонген
Ян
5
Н'Диайе
Мусса
17
Леони
Тео
21
Диавара
Амаду
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
7
Амузу
Френсис
Сент-Трейден
3-4-2-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Сент-Трейден
Андерлехт

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

30 матчей

23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

13.3%
50%
36.7%
4 победы 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
0:3
ТМК
0:1
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ТМК
1:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ТМК
1:0
ТМК
2:0
ТМС
3:0
ПДА
4:1
ТМК
3:2
ПДА
4:2
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ЛП
3:1
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.36
0.84

Среднее время на гол

66
106

Всего голов

40
17

Голов в среднем за матч

2.11
1.55

Среднее время на гол

42
58

Всего голов

55
33

Голов в среднем за матч

1.83
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

49
81

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 1 0.33
Jarne Steuckers 1 0.33
Анану Фредерик 0 0
Mathias Delorge 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Диайе Мусса 1 0.33
Дольберг Каспер 1 (1) 0.33
Дрейер Андерс 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 2 0
Годо Бруно 1 0
Койта Абубакари 1 0
Хасиока Даики 1 0
Mathias Delorge 1 0
Harry Charsley 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрис Луи 2 0
Леони Тео 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Вертонген Ян 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Андерлехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0
Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6
Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
Андерлехт

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Брюгге
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Антверпен
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Сент-Трейден
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Андерлехт
 3 2 0 1 2 - 2 6
7.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
8.
Генк
 0:0 3 1 1 1 4 - 1 4
9.
Серкль Брюгге
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
10.
Эйпен
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Вестерло
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Мехелен
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Серкль Брюгге
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Брюгге
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эйпен
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Генк
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Генк
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Эйпен
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Серкль Брюгге
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Эйпен Yentil van Genechten 2
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
АХ Лёвен Мендиль Хамза 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 55'
      УДАЛЕНИЕ! - Дрейер Андерс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 53'
      Дрейер Андерс сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Н'Диайе Мусса бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Струйкенс Марио получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Rein Van Helden получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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