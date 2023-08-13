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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Базель
0:1
Первый тайм: 8'
Лозанна-Спорт
0'
4' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
0:1
6' Гол
Сене Кали

Ход матча

4'
 
Дюссенн Ноэ
6'
0:1
Сене Кали

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Лозанна-Спорт
2.33
3.82
3.08
Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
24
Джига
Нассер
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
23
Бургер
Ваутер
37
Leon
Avdullahu
30
Каде
Антон
10
Огюстен
Жан-Кевин
7
Миллар
Лиам
9
Барри
Тьерно
1
Кастелла
Томас
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
20
Каблан
Крис
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
80
Саншеш
Алвин
11
Бальде
Алиу
9
Сене
Кали
19
Илие
Рареш
Базель
4-2-3-1
Лозанна-Спорт
4-3-3

История личных встреч

Базель
Лозанна-Спорт

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.1%
14.3%
3.6%
23 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

36 матчей

72.2%
19.4%
8.4%
26 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
18 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.9%
22.2%
13.9%
23 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:1
С
0:0
С
3:0
ТМК
3:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
0:0
С
1:3
С
2:1
К
2:3
ТМК
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
1:2
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:2
ТМК
2:3
С
4:2
С
1:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:2
К
5:2
С
2:3
С
6:0
ТМС
2:5
К
6:0

Голы

Всего голов

56
36

Голов в среднем за матч

2.8
2.25

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.15

Среднее время на гол

84
78

Всего голов

73
59

Голов в среднем за матч

2.03
1.64

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

44
54

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 1
Ндой Дан 1 0.33
Ван Бремен Финн 1 0.33
Огюстен Жан-Кевин 1 0.33
Комас Арнау 1 0.33
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Алиу 1 0.33
Саншеш Алвин 1 0.33
Илие Рареш 1 0.33
Дюссенн Ноэ 0 0
Бернед Антуан 0 0
Сене Кали 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1
Шмидт Доминик II 1 0
Миллар Лиам 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Anel Husic 1 0

Результаты матчей

Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лозанна-Спорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Базель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лозанна-Спорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
1
Базель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лозанна-Спорт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3
Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лозанна-Спорт - Ивердон 1:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Лозанна-Спорт - Ницца 3:1
Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна-Спорт - Стад де Ньон 1:2 Лозанна-Спорт - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Арау - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Виль 2:0 Тун - Лозанна-Спорт 3:3 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Лозанна-Спорт - Тун 1:3 Шаффхаузен - Лозанна-Спорт 1:2

Результаты матчей

Базель
Лозанна-Спорт

Точный счет

5:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Базель
Лозанна-Спорт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
3.
Санкт-Галлен
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Серветт
 4 1 3 0 7 - 5 6
6.
Люцерн
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Базель
 0:0 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Винтертур
 4 1 1 2 7 - 11 4
11.
Лозанна-Спорт
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Стад Лозанна-Уши
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Базель
 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Грасcхоппер
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Серветт
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Ивердон
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Лозанна-Спорт
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Люцерн
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Грасcхоппер Giotto Morandi 2 (1)
Люцерн Lars Villiger 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 4
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Г О О О О Л - Сене Кали бьет в цель!
  • 4'
    Дюссенн Ноэ получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Лозанна-Спорт
2.33
3.82
3.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Базель 0:1 Лозанна-Спорт онлайн

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