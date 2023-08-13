Тур: 4. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0:1
Первый тайм: 8'
Ход матча
4'
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
24
Джига
Нассер
30
Каде
Антон
34
Raoul
Giger
20
Каблан
Крис
80
Саншеш
Алвин
11
Бальде
Алиу
19
Илие
Рареш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джига НассерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Полузащитник
-
28 Фогель УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
11 Бальде АлиуНападающий
- Нападающий
-
19 Илие РарешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Базель
Лозанна-Спорт
28 матчей
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.1%
14.3%
3.6%
23 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
36 матчей
72.2%
19.4%
8.4%
26 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
18 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.9%
22.2%
13.9%
23 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
56
36
Голов в среднем за матч
2.8
2.25
Среднее время на гол
32
40
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.06
1.15
Среднее время на гол
84
78
Всего голов
73
59
Голов в среднем за матч
2.03
1.64
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
44
54
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|1
|Ндой Дан
|1
|0.33
|Ван Бремен Финн
|1
|0.33
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0.33
|Комас Арнау
|1
|0.33
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Алиу
|1
|0.33
|Саншеш Алвин
|1
|0.33
|Илие Рареш
|1
|0.33
|Дюссенн Ноэ
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Anel Husic
|1
|0
Результаты матчей
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лозанна-Спорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Базель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лозанна-Спорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
1
Базель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лозанна-Спорт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3
Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лозанна-Спорт - Ивердон 1:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Лозанна-Спорт - Ницца 3:1
Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна-Спорт - Стад де Ньон 1:2 Лозанна-Спорт - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Арау - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Виль 2:0 Тун - Лозанна-Спорт 3:3 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Лозанна-Спорт - Тун 1:3 Шаффхаузен - Лозанна-Спорт 1:2
Результаты матчей
Базель
Лозанна-Спорт
Точный счет
5:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Базель
Лозанна-Спорт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|11.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|2 (1)
|Люцерн
|Lars Villiger
|2 (1)
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 1