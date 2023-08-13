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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Базель
1:2
Конец матча
Лозанна-Спорт
0'
4' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
0:1
6' Гол
Сене Кали
44' Желтая карточка
Сене Кали
58' Желтая карточка
Бальде Алиу
1:1
61' Гол
Хунцикер Андрин
71' Желтая карточка
Бургер Ваутер
1:2
90' Гол
Бальде Алиу
90'+6

Ход матча

4'
 
Дюссенн Ноэ
6'
0:1
Сене Кали
44'
 
Сене Кали
46'
Хунцикер Андрин
Барри Тьерно
 
46'
Эссиам Эммануэль
Огюстен Жан-Кевин
 
58'
 
Бальде Алиу
61'
Хунцикер Андрин
(Бургер Ваутер)
1:1
62'
 
Лабо Бригтон
Сене Кали
71'
Бургер Ваутер
 
77'
 
Гриппо Симоне
Каблан Крис
78'
Сигуа Габриэль
Leon Avdullahu
 
84'
Зе Арлет Жуниор
Миллар Лиам
 
85'
Фогель Уго
Шмидт Доминик
 
90'
 
Койл Трей
Саншеш Алвин
90'
 
Роше Джейми
Илие Рареш
90'
1:2
Бальде Алиу

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 373 Количество передач 312
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
24
Джига
Нассер
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
23
Бургер
Ваутер
37
Leon
Avdullahu
30
Каде
Антон
10
Огюстен
Жан-Кевин
7
Миллар
Лиам
9
Барри
Тьерно
1
Кастелла
Томас
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
20
Каблан
Крис
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
80
Саншеш
Алвин
11
Бальде
Алиу
9
Сене
Кали
19
Илие
Рареш
Базель
4-2-3-1
Лозанна-Спорт
4-3-3

История личных встреч

Базель
Лозанна-Спорт

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.1%
14.3%
3.6%
23 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

36 матчей

72.2%
19.4%
8.4%
26 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
18 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.9%
22.2%
13.9%
23 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:1
С
0:0
С
3:0
ТМК
3:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
0:0
С
1:3
С
2:1
К
2:3
ТМК
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
1:2
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:2
ТМК
2:3
С
4:2
С
1:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:2
К
5:2
С
2:3
С
6:0
ТМС
2:5
К
6:0

Голы

Всего голов

56
36

Голов в среднем за матч

2.8
2.25

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.15

Среднее время на гол

84
78

Всего голов

73
59

Голов в среднем за матч

2.03
1.64

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

44
54

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.75
Ндой Дан 1 0.25
Ван Бремен Финн 1 0.25
Огюстен Жан-Кевин 1 0.25
Комас Арнау 1 0.25
Хунцикер Андрин 1 0.25
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Алиу 2 0.5
Сене Кали 1 0.25
Саншеш Алвин 1 0.25
Илие Рареш 1 0.25
Дюссенн Ноэ 0 0
Бернед Антуан 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1
Шмидт Доминик II 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 3 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Anel Husic 1 0
Бальде Алиу 1 0
Сене Кали 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лозанна-Спорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
1
Базель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лозанна-Спорт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
1
Базель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лозанна-Спорт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3
Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лозанна-Спорт - Ивердон 1:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Лозанна-Спорт - Ницца 3:1
Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна-Спорт - Стад де Ньон 1:2 Лозанна-Спорт - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Арау - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Виль 2:0 Тун - Лозанна-Спорт 3:3 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Лозанна-Спорт - Тун 1:3 Шаффхаузен - Лозанна-Спорт 1:2

Результаты матчей

Базель
Лозанна-Спорт

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Базель
Лозанна-Спорт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Лугано
 5:1 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Янг Бойз
 0:1 4 2 1 1 9 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Люцерн
 1:0 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Серветт
 4 1 3 0 7 - 5 6
7.
Лозанна-Спорт
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
Винтертур
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
Ивердон
 1:5 4 1 1 2 5 - 10 4
11.
Базель
 4 1 0 3 8 - 9 3
12.
Стад Лозанна-Уши
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 5:1 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Янг Бойз
 0:1 2 2 0 0 7 - 3 6
4.
Люцерн
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Грасcхоппер
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Серветт
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Ивердон
 1:5 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Лозанна-Спорт
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Лугано
 5:1 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ивердон
 1:5 3 1 0 2 3 - 8 3
6.
Люцерн
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Янг Бойз
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Грасcхоппер Giotto Morandi 2 (1)
Люцерн Lars Villiger 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 4
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 3
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Сене Кали получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Г О О О О Л - Сене Кали бьет в цель!
    • 6'
      Г О О О О Л - Сене Кали бьет в цель!
    • 4'
      Дюссенн Ноэ получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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