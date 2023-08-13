Тур: 4. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
1:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
0:1
6' ГолСене Кали
44' Желтая карточкаСене Кали
58' Желтая карточкаБальде Алиу
1:1
61' ГолХунцикер Андрин
71' Желтая карточкаБургер Ваутер
1:2
90' ГолБальде Алиу
90'+6
Ход матча
4'
6'
0:1
44'
58'
61'
1:1
71'
90'
1:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
373 Количество передач 312
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
24
Джига
Нассер
30
Каде
Антон
34
Raoul
Giger
20
Каблан
Крис
80
Саншеш
Алвин
11
Бальде
Алиу
19
Илие
Рареш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джига НассерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Полузащитник
-
28 Фогель УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
11 Бальде АлиуНападающий
- Нападающий
-
19 Илие РарешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Базель
Лозанна-Спорт
28 матчей
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.1%
14.3%
3.6%
23 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
36 матчей
72.2%
19.4%
8.4%
26 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
18 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.9%
22.2%
13.9%
23 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
56
36
Голов в среднем за матч
2.8
2.25
Среднее время на гол
32
40
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.06
1.15
Среднее время на гол
84
78
Всего голов
73
59
Голов в среднем за матч
2.03
1.64
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
44
54
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.75
|Ндой Дан
|1
|0.25
|Ван Бремен Финн
|1
|0.25
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0.25
|Комас Арнау
|1
|0.25
|Хунцикер Андрин
|1
|0.25
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Алиу
|2
|0.5
|Сене Кали
|1
|0.25
|Саншеш Алвин
|1
|0.25
|Илие Рареш
|1
|0.25
|Дюссенн Ноэ
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Anel Husic
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
Результаты матчей
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лозанна-Спорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
1
Базель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лозанна-Спорт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
1
Базель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лозанна-Спорт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3
Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лозанна-Спорт - Ивердон 1:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Лозанна-Спорт - Ницца 3:1
Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна-Спорт - Стад де Ньон 1:2 Лозанна-Спорт - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Арау - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Виль 2:0 Тун - Лозанна-Спорт 3:3 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Лозанна-Спорт - Тун 1:3 Шаффхаузен - Лозанна-Спорт 1:2
Результаты матчей
Базель
Лозанна-Спорт
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Базель
Лозанна-Спорт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|5:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|7.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|10.
|1:5
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|8 - 9
|3
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|1:5
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|5:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|1:5
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|6.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|2 (1)
|Люцерн
|Lars Villiger
|2 (1)
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Лозанна-Спорт
|Дюссенн Ноэ
|3
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|3