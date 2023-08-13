  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
Фейеноорд
0:0
Второй тайм: 84'
Фортуна Ситтард
0'
24' Undefined phrase: football_event_
Ниукоп Барт
25' Красная карточка
Ниукоп Барт
36' Желтая карточка
Пинту Иву
62' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
66' Undefined phrase: football_event_
Гут Родриго
68' Желтая карточка
Гут Родриго

Ход матча

24'
Ниукоп Барт
 
25'
Ниукоп Барт
 
35'
Белен Томас
Зерруки Рамиз
 
36'
 
Пинту Иву
60'
 
Дейкс Митчелл
Вита Реми
62'
 
Сиовас Димитрис
66'
 
Гут Родриго
68'
 
Гут Родриго
75'
 
Озьякуп Огузхан
Розье Лорейнц
76'
Уэда Аясэ
Хартман Квилиндси
 
76'
Джаханбахш Алиреза
Тимбер Квинтен
 
84'
Минте Янкуба
Пайшао Игор
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Фортуна Ситтард
3.50
8.30
6.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
17
Ниукоп
Барт
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
6
Зерруки
Рамиз
10
Стенгс
Келвин
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
61
Вита
Реми
6
Дуарте
Дерой
10
Халилович
Ален
32
Розье
Лорейнц
77
Tijjani
Noslin
11
Гладон
Пол
7
Кордоба
Иньиго
Фейеноорд
4-3-3
Фортуна Ситтард
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Фортуна Ситтард

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:4
Э
1:1
Э
1:3
Э
5:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
2:1
К
1:2
Э
4:2
Э
1:4
К
4:1
Э
0:2
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

2.33
3

Среднее время на гол

38
30

Всего голов

10
18

Голов в среднем за матч

1.43
2.57

Среднее время на гол

63
35

Всего голов

24
36

Голов в среднем за матч

1.85
2.77

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
32

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 0 1
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиовас Димитрис 1 0
Пинту Иву 1 0
Гут Родриго 1 0

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2
Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0
Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЗ Алкмаар
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Фейеноорд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
АЗ Алкмаар
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Фейеноорд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна Ситтард
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гоу Эхед Иглс
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фортуна Ситтард
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АЗ Алкмаар
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Аякс Бергвейн Стевен 2
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 1 (1)
АЗ Алкмаар Ruben Van Bommel 1 (1)
Эксельсиор Richie Omorowa 1 (1)
ПЕК Зволле Тай Леннарт 1
Весь список

Топ нарушителей
Волендам Мюрен Роберт 1
Фейеноорд Ниукоп Барт 1
Спарта Роттердам Де Гузман Джонатан 1
Фортуна Ситтард Сиовас Димитрис 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    3.50
    8.30
    6.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фейеноорд
    Фортуна Ситтард
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     