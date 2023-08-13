Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Фейеноорд

48' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Стенгс Келвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Стенгс Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Пайшао Игор не смог попасть в створ ударом издали

41' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хорошую попытку сделал Гладон Пол . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Пинту Иву получил желтую карточку от судьи

35' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

32' Кордоба Иньиго пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

29' Удар от ворот произведет Фейеноорд

28' Удар от ворот произведет Фейеноорд

27' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Матч возобновлен

25' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Ниукоп Барт из команды Фейеноорд - была желтая, а стала красная.

25' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Фейеноорд

24' Халилович Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Пайшао Игор нанес удар головой, но Ивор Пандур спокойно отбил мяч.

22' Ниукоп Барт из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ниукоп Барт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

18' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ниукоп Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Ганцко Давид из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Ниукоп Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Стенгс Келвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Фейеноорд

5' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре