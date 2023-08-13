Тур: 1. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Дьперинк Роб
0:0
Конец матча
0'
24' Undefined phrase: football_event_Ниукоп Барт
25' Красная карточкаНиукоп Барт
36' Желтая карточкаПинту Иву
62' Желтая карточкаСиовас Димитрис
66' Undefined phrase: football_event_Гут Родриго
68' Желтая карточкаГут Родриго
88' Желтая карточкаДуарте Дерой
89' Желтая карточкаПандур Ивор
90' Желтая карточкаTijjani Noslin
90'+9
Ход матча
24'
25'
36'
62'
66'
68'
88'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 22
-
0 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Ниукоп
Барт
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
14
Пайшао
Игор
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
61
Вита
Реми
11
Гладон
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Ниукоп БартЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Белен ТомасЗащитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Нападающий
-
62 Сейер ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гладон ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
Фейеноорд
Фортуна Ситтард
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
2.33
3
Среднее время на гол
38
30
Всего голов
10
18
Голов в среднем за матч
1.43
2.57
Среднее время на гол
63
35
Всего голов
24
36
Голов в среднем за матч
1.85
2.77
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
32
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|0
|1
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Дуарте Дерой
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Гут Родриго
|1
|0
|Tijjani Noslin
|1
|0
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2
Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0
Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|2
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|1 (1)
|АЗ Алкмаар
|Ruben Van Bommel
|1 (1)
|Эксельсиор
|Richie Omorowa
|1 (1)
|ПЕК Зволле
|Тай Леннарт
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Фейеноорд
|Ниукоп Барт
|1
|Спарта Роттердам
|Де Гузман Джонатан
|1
|Фортуна Ситтард
|Сиовас Димитрис
|1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|1