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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
АЗ Алкмаар
5:1
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
2' Желтая карточка
Амофа Джамал
1:0
4' Гол
Класи Йорди
2:0
15' Гол
Павлидис Вангелис
17' Желтая карточка
Де Вит Дани
35' Желтая карточка
Наубер Геррит
3:0
51' Гол
Ruben Van Bommel
65' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
3:1
66' Гол
Ромменс Филипп
86' Желтая карточка
Дейл Матс
4:1
87' Пенальти
Де Вит Дани
5:1
90' Гол
Лахдо Майкель
90'+4

Ход матча

2'
 
Амофа Джамал
4'
Класи Йорди
(Ruben Van Bommel)
1:0
15'
Павлидис Вангелис
(Сугавара Юкинари)
2:0
17'
Де Вит Дани
 
35'
 
Наубер Геррит
46'
 
Крамер Йорис
Амофа Джамал
46'
 
Льянсана Энрик
Xander Blomme
46'
 
Эдвардсен Оливер
Адеканье Бобби
51'
Ruben Van Bommel
(Павлидис Вангелис)
3:0
61'
Поку Эрнест
Одгор Йенс
 
62'
Лахдо Майкель
Ruben Van Bommel
 
62'
Пенетра Алешандре
Базур Рихедли
 
65'
Хацидиакос Пантелис
 
66'
3:1
Ромменс Филипп
68'
 
Со Силла
Jakob Martinsen
86'
 
Дейл Матс
87'
Де Вит Дани
4:1
89'
Михайлович Джордже
Де Вит Дани
 
89'
Гаудмейн Кензо
Класи Йорди
 
89'
 
Линторст Эверт
Ромменс Филипп
90'
Лахдо Майкель
(Поку Эрнест)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 453 Количество передач 405
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
3
Хацидиакос
Пантелис
18
Мёллер
Вольфе
Давид
16
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
7
Одгор
Йенс
10
Де
Вит
Дани
15
Ruben
Van
Bommel
9
Павлидис
Вангелис
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
3
Наубер
Геррит
5
Кюйперс
Бас
20
Xander
Blomme
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
29
Jakob
Martinsen
16
Эдвардсен
Виктор
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:4
Э
2:0
Э
1:4
Э
5:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

2.8
2.33

Среднее время на гол

32
38

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.4

Среднее время на гол

67
225

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2
1.45

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 1 1
Ruben Van Bommel 1 1
Класи Йорди 1 1
Лахдо Майкель 1 1
Де Вит Дани 1 (1) 1
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромменс Филипп 1 1

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 1 0
Дейл Матс 1 0
Амофа Джамал 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2
АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2
Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Твенте
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Алмере Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Алмере Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Твенте
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Твенте
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алмере Сити
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Аякс Бергвейн Стевен 2
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 1 (1)
АЗ Алкмаар Ruben Van Bommel 1 (1)
Эксельсиор Richie Omorowa 1 (1)
ПЕК Зволле Тай Леннарт 1
Весь список

Топ нарушителей
Волендам Мюрен Роберт 1
Фейеноорд Ниукоп Барт 1
Спарта Роттердам Де Гузман Джонатан 1
Фортуна Ситтард Сиовас Димитрис 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 1
Весь список
  • 92'
    АЗ Алкмаар контролирует мяч.
  • 92'
    Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Поку Эрнест выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 90'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 53%, Гоу Эхед Иглс: 47%.
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