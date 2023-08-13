Тур: 1. Стадион: АФАС. Главный судья: Маккили Дэнни
5:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаАмофа Джамал
1:0
4' ГолКласи Йорди
2:0
15' ГолПавлидис Вангелис
17' Желтая карточкаДе Вит Дани
35' Желтая карточкаНаубер Геррит
3:0
51' ГолRuben Van Bommel
65' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
3:1
66' ГолРомменс Филипп
86' Желтая карточкаДейл Матс
4:1
87' ПенальтиДе Вит Дани
5:1
90' ГолЛахдо Майкель
90'+4
Ход матча
2'
4'
1:0
15'
17'
35'
51'
66'
3:1
86'
87'
4:1
90'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
453 Количество передач 405
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Ден ДаниелВратарь
- Вратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
-
28 Pim Saathof
-
17 Dario Serra
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
2.8
2.33
Среднее время на гол
32
38
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.4
Среднее время на гол
67
225
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2
1.45
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|1
|1
|Ruben Van Bommel
|1
|1
|Класи Йорди
|1
|1
|Лахдо Майкель
|1
|1
|Де Вит Дани
|1 (1)
|1
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромменс Филипп
|1
|1
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наубер Геррит
|1
|0
|Дейл Матс
|1
|0
|Амофа Джамал
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2
АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2
Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
5:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|2
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|1 (1)
|АЗ Алкмаар
|Ruben Van Bommel
|1 (1)
|Эксельсиор
|Richie Omorowa
|1 (1)
|ПЕК Зволле
|Тай Леннарт
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Фейеноорд
|Ниукоп Барт
|1
|Спарта Роттердам
|Де Гузман Джонатан
|1
|Фортуна Ситтард
|Сиовас Димитрис
|1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|1