Тур: 4. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Франковски Бартож
0:2
Второй тайм: 56'
0'
0:1
20' ГолСемеду Лисандру
0:2
27' ГолЦихоцки Матеуш
39' Желтая карточкаСемеду Лисандру
45' Желтая карточкаБранко Рафаэл
Ход матча
20'
0:1
27'
0:2
39'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
13
Гжесик
Ян
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Семеду ЭдиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Погонь Щецин
Радомьяк Радом
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
4
1.5
Среднее время на гол
22
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
36
120
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|2
|0.67
|Захович Лука
|1
|0.33
|Бичахчян Ваан
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольски Рафал
|1
|0.25
|Pedro Rodriguez2
|1
|0.25
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.25
|Семеду Лисандру
|1
|0.25
|Донис Христос
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутрис Леонардо
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Машаду Луиш
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Радомьяк Радом
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Радомьяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Радомьяк Радом
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5
Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1
Радомьяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Радомьяк Радом
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Радомьяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|2:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|2 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|2
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 1
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|1 1
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|2