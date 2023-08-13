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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Погонь Щецин
0:2
Второй тайм: 56'
Радомьяк Радом
0'
0:1
20' Гол
Семеду Лисандру
0:2
27' Гол
Цихоцки Матеуш
39' Желтая карточка
Семеду Лисандру
45' Желтая карточка
Бранко Рафаэл

Ход матча

20'
0:1
Семеду Лисандру
(Донис Христос)
27'
0:2
Цихоцки Матеуш
(Вольски Рафал)
39'
 
Семеду Лисандру
45'
 
Бранко Рафаэл
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Радомьяк Радом
9.92
7.90
3.70
Все Коэффициенты
81
Bartosz
Klebaniuk
28
Вальквист
Линус
68
Лонкар
Даниель
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
7
Семеду
Лисандру
77
Донис
Христос
27
Вольски
Рафал
10
Roberto
Alves
20
Машаду
Луиш
96
Pedro
Rodriguez2
Погонь Щецин
4-2-3-1
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Радомьяк Радом

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
4:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

36
120

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 2 0.67
Захович Лука 1 0.33
Бичахчян Ваан 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольски Рафал 1 0.25
Pedro Rodriguez2 1 0.25
Цихоцки Матеуш 1 0.25
Семеду Лисандру 1 0.25
Донис Христос 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутрис Леонардо 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 2 0
Damian Jakubik 1 0
Машаду Луиш 1 0
Семеду Лисандру 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Радомьяк Радом
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Радомьяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Радомьяк Радом
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5
Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1
Радомьяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Радомьяк Радом

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Радомьяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Погонь Щецин
 0:2 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Радомьяк Радом
 2:0 4 2 0 2 4 - 3 6
8.
Видзев Лодзь
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Сталь Мелец
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Ракув
 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Гурник Забже
 4 1 1 2 1 - 4 4
14.
Рух Хожув
 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Пуща Неполомице
 3 1 0 2 4 - 7 3
16.
ЛКС Лодзь
 4 1 0 3 2 - 7 3
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Видзев Лодзь
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Пуща Неполомице
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Погонь Щецин
 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Радомьяк Радом
 2:0 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 2:0 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Рух Хожув
 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Заглембе Любин Курминовски Давид 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Видзев Лодзь Сильва Луис 1 1
Рух Хожув Садлок Мацей 2
Весь список
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Радомьяк Радом
9.92
7.90
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 0:2 Радомьяк Радом онлайн

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