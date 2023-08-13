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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Погонь Щецин
0:2
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
0:1
20' Гол
Семеду Лисандру
0:2
27' Гол
Цихоцки Матеуш
39' Желтая карточка
Семеду Лисандру
45' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
69' Желтая карточка
Pedro Rodriguez2
90'+10
81
Bartosz
Klebaniuk
28
Вальквист
Линус
68
Лонкар
Даниель
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
7
Семеду
Лисандру
77
Донис
Христос
27
Вольски
Рафал
10
Roberto
Alves
20
Машаду
Луиш
96
Pedro
Rodriguez2
Погонь Щецин
4-2-3-1
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Радомьяк Радом

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
4:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

36
120

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 2 0.67
Захович Лука 1 0.33
Бичахчян Ваан 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольски Рафал 1 0.25
Pedro Rodriguez2 1 0.25
Цихоцки Матеуш 1 0.25
Семеду Лисандру 1 0.25
Донис Христос 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутрис Леонардо 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 2 0
Damian Jakubik 1 0
Машаду Луиш 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Pedro Rodriguez2 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Радомьяк Радом
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Радомьяк Радом
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Радомьяк Радом
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5
Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1
Радомьяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Радомьяк Радом

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Радомьяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Легия
 0:1 3 2 0 1 6 - 1 6
5.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Погонь Щецин
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Радомьяк Радом
 4 2 0 2 4 - 3 6
8.
Видзев Лодзь
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Пуща Неполомице
 1:0 4 2 0 2 5 - 7 6
10.
Сталь Мелец
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Ракув
 3 1 1 1 6 - 4 4
13.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
14.
Гурник Забже
 4 1 1 2 1 - 4 4
15.
Рух Хожув
 3 1 0 2 3 - 5 3
16.
ЛКС Лодзь
 4 1 0 3 2 - 7 3
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 0:1 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Видзев Лодзь
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Пуща Неполомице
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Легия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Пуща Неполомице
 1:0 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Рух Хожув
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Пуща Неполомице Lukasz Solowiej 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Видзев Лодзь Сильва Луис 1 1
Рух Хожув Садлок Мацей 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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