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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Эйпен
0:5
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
5' Пенальти
Сков-Ольсен Андреас
0:2
17' Гол
Синкернагель Филип
0:3
28' Гол
Бушанан Тажон
58' Желтая карточка
Мехеле Брэндон
0:4
62' Гол
Сков-Ольсен Андреас
0:5
66' Гол
Синкернагель Филип
90' Желтая карточка
Яремчук Роман
90'+4
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
2
Yentil
van
Genechten
6
Байе
Брандон
35
Ламбер
Борис
14
Деом
Жером
10
Чарльз-Кук
Риган
7
Нуху
Айзек
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
15
Рафаэль
Онедика
10
Ветлесен
Уго
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
77
Синкернагель
Филип
99
Родригеш
Тьяго
Эйпен
5-3-2
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Эйпен
Брюгге

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

16 матчей

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
7:0
ПДА
2:1
ПДА
1:3
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:4
ПДА
0:0
ПДА
0:4
ПДА
5:2
ПДА
2:2
ПДА
3:1
ЛП
1:4
К
3:2
ЛП
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

3.38
3

Среднее время на гол

26
30

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

2.31
1.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

38
46

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yentil van Genechten 2 0.67
Чарльз-Кук Риган 1 0.33
Gary Magnee 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синкернагель Филип 2 0.67
Сков-Ольсен Андреас 2 (1) 0.67
Родригеш Тьяго 2 (1) 0.67
Бушанан Тажон 1 0.33
Ванакен Ханс 0 0
Кюйпер Максим 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Нуху Айзек 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 1 1
Мехеле Брэндон 1 0
Яремчук Роман 1 0

Результаты матчей

Эйпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Эйпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Эйпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3
Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1
Брюгге
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1
Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3

Результаты матчей

Эйпен
Брюгге

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Антверпен
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Генк
 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Андерлехт
 3 2 0 1 2 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Эйпен
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 2 - 2 3
11.
Вестерло
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Мехелен
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Мехелен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 3
РВДМ 47 Бирон Микаэль 3
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 2 (1)
Брюгге Синкернагель Филип 2
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
АХ Лёвен Мендиль Хамза 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Кюйпер Максим сделал результативную передачу.
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