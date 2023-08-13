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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 13650
Люцерн
1:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
26' Желтая карточка
Монтейро Джоэл
35' Желтая карточка
Симани Денис
35' Желтая карточка
Бека Исмаил
36' Желтая карточка
Иттен Седрик
36' Желтая карточка
Угриниц Филип
37' Желтая карточка
Расьоппи Антони
1:0
38' Пенальти
Кадак Якуб
44' Желтая карточка
Miguel Chaiwa
1:1
90' Гол
Бенито Лорис
90'+14

Ход матча

26'
 
Монтейро Джоэл
35'
Симани Денис
 
35'
Бека Исмаил
 
36'
 
Иттен Седрик
36'
 
Угриниц Филип
37'
 
Расьоппи Антони
38'
Кадак Якуб
1:0
44'
 
Miguel Chaiwa
46'
Бурч Марко
Бека Исмаил
 
46'
 
Малес Дариан
Монтейро Джоэл
66'
 
Элиа Мешак
Lukasz Lakomy
66'
 
Имери Кастриот
Иттен Седрик
71'
Адеми Кемаль
Lars Villiger
 
72'
Спадануда Кевин
Дорн Пиус
 
76'
 
Нсаме Жан-Пьер
Miguel Chaiwa
76'
 
Блюм Левин
Янко Саиди
78'
Майер Макс
Кадак Якуб
 
90'
1:1
Бенито Лорис
(Имери Кастриот)

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 10
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 293 Количество передач 395
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
1
Pascal
Loretz
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
2
Severin
Ottiger
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
27
Lars
Villiger
1
Расьоппи
Антони
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
23
Бенито
Лорис
14
Miguel
Chaiwa
7
Угриниц
Филип
8
Lukasz
Lakomy
77
Монтейро
Джоэл
9
Иттен
Седрик
35
Ганвула
Сильвер
Люцерн
3-4-2-1
Янг Бойз
4-1-3-2

История личных встреч

Люцерн
Янг Бойз

21 матч

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.2%
42.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
57.1%
17 побед 12 ничьих 0 побед

43 матча

14%
86%
0 побед 6 ничьих 37 побед

Первый тайм

27.9%
72.1%
0 побед 12 ничьих 27 побед

Второй тайм

18.6%
81.4%
0 побед 8 ничьих 27 побед

64 матча

18.8%
23.4%
57.8%
12 побед 15 ничьих 37 побед

Первый тайм

25%
32.8%
42.2%
16 побед 21 ничья 27 побед

Второй тайм

26.6%
31.3%
42.1%
17 побед 20 ничьих 27 побед

История матчей

С
5:1
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Голы

Всего голов

58
35

Голов в среднем за матч

1.76
1.13

Среднее время на гол

51
79

Всего голов

75
59

Голов в среднем за матч

2.42
1.79

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

133
94

Голов в среднем за матч

2.08
1.47

Тотал матчей

2.5
57
Больше 89%
Меньше 11%
7
45
Больше 70%
Меньше 30%
19
30
Больше 47%
Меньше 53%
34
18
Больше 28%
Меньше 72%
46
8
Больше 13%
Меньше 88%
56
5
Больше 8%
Меньше 92%
59

Среднее время на гол

43
61

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 2 0.5
Кадак Якуб 2 (1) 0.5
Майер Макс 0 0
Яшари Ардон 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 2 (1) 0.5
Монтейро Джоэл 2 0.5
Нсаме Жан-Пьер 2 (1) 0.5
Угриниц Филип 1 0.25
Бенито Лорис 1 0.25
Ридер Фабиан 1 0.25
Ганвула Сильвер 1 0.25
Имери Кастриот 0 0
Lukasz Lakomy 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бека Исмаил 2 0
Симани Денис 1 0
Майер Макс 1 0
Дорн Пиус 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Luca Jaquez 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 3 0
Угриниц Филип 2 0
Иттен Седрик 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Miguel Chaiwa 1 0

Результаты матчей

Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
7
Люцерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
10

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1
Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0
Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1

Результаты матчей

Люцерн
Янг Бойз

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Лугано
 4 3 0 1 10 - 4 9
3.
Янг Бойз
 4 2 2 0 10 - 6 8
4.
Санкт-Галлен
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Серветт
 4 1 3 0 7 - 5 6
6.
Люцерн
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Лозанна-Спорт
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
Винтертур
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
Ивердон
 4 1 1 2 5 - 11 4
11.
Базель
 4 1 0 3 8 - 9 3
12.
Стад Лозанна-Уши
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
4.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Люцерн
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Грасcхоппер
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Серветт
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Лозанна-Спорт
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ивердон
 3 1 0 2 3 - 9 3
6.
Янг Бойз
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Люцерн
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Лугано Штеффен Ренато 2 (2)
Грасcхоппер Giotto Morandi 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 3
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Miguel Chaiwa получил желтую карточку от судьи
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