Тур: 4. Стадион: Свисспорарена. Зрители: 13650
0'
26' Желтая карточкаМонтейро Джоэл
35' Желтая карточкаСимани Денис
35' Желтая карточкаБека Исмаил
36' Желтая карточкаИттен Седрик
36' Желтая карточкаУгриниц Филип
37' Желтая карточкаРасьоппи Антони
1:0
38' ПенальтиКадак Якуб
44' Желтая карточкаMiguel Chaiwa
1:1
90' ГолБенито Лорис
90'+14
Ход матча
26'
35'
35'
36'
36'
37'
38'
1:0
44'
76'
78'
90'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
293 Количество передач 395
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
-
33 Leny Meyer
-
11 Teddy Okou
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
-
27 Блюм Левин
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Люцерн
Янг Бойз
21 матч
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.2%
42.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
57.1%
17 побед 12 ничьих 0 побед
43 матча
14%
86%
0 побед 6 ничьих 37 побед
Первый тайм
27.9%
72.1%
0 побед 12 ничьих 27 побед
Второй тайм
18.6%
81.4%
0 побед 8 ничьих 27 побед
64 матча
18.8%
23.4%
57.8%
12 побед 15 ничьих 37 побед
Первый тайм
25%
32.8%
42.2%
16 побед 21 ничья 27 побед
Второй тайм
26.6%
31.3%
42.1%
17 побед 20 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
35
Голов в среднем за матч
1.76
1.13
Среднее время на гол
51
79
Всего голов
75
59
Голов в среднем за матч
2.42
1.79
Среднее время на гол
37
50
Всего голов
133
94
Голов в среднем за матч
2.08
1.47
Тотал матчей
2.5
57
Больше 89%
Меньше 11%
7
45
Больше 70%
Меньше 30%
19
30
Больше 47%
Меньше 53%
34
18
Больше 28%
Меньше 72%
46
8
Больше 13%
Меньше 88%
56
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
Среднее время на гол
43
61
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|2
|0.5
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.5
|Майер Макс
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.5
|Монтейро Джоэл
|2
|0.5
|Нсаме Жан-Пьер
|2 (1)
|0.5
|Угриниц Филип
|1
|0.25
|Бенито Лорис
|1
|0.25
|Ридер Фабиан
|1
|0.25
|Ганвула Сильвер
|1
|0.25
|Имери Кастриот
|0
|0
|Lukasz Lakomy
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бека Исмаил
|2
|0
|Симани Денис
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Дорн Пиус
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|3
|0
|Угриниц Филип
|2
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Miguel Chaiwa
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
7
Люцерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
10
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1
Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0
Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1
Результаты матчей
Люцерн
Янг Бойз
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3
|Лугано
|Штеффен Ренато
|2 (2)
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|2 (1)
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Лозанна-Спорт
|Дюссенн Ноэ
|3
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3