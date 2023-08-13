  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Лугано
5:1
Второй тайм: 75'
Ивердон
0'
0:1
8' Гол
Оморуйи Кевин
1:1
24' Гол
Саббатини Хонатан
32' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
2:1
34' Гол
Вляди Шкельчим
37' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
3:1
41' Гол
Боттани Маттиа
43' Желтая карточка
Боттани Маттиа
4:1
51' Гол в свои ворота
Сотье Антони
59' Желтая карточка
Бислими Уран
5:1
65' Гол
Валенсуэла Мильтон

Ход матча

8'
0:1
Оморуйи Кевин
(William Le Pogam)
24'
Саббатини Хонатан
(Боттани Маттиа)
1:1
31'
Эспиноса Джон
Allan Arigoni
 
32'
Валенсуэла Мильтон
 
34'
Вляди Шкельчим
(Саббатини Хонатан)
2:1
37'
Хайдари Альбиан
 
41'
Боттани Маттиа
(Штеффен Ренато)
3:1
43'
Боттани Маттиа
 
46'
 
Родригес Мауро
Оморуйи Кевин
46'
 
Brian Beyer
Лунгой Кристофер
51'
Сотье Антони
4:1
59'
Бислими Уран
 
64'
Бабич Борис
Боттани Маттиа
 
64'
Мацек Роман
Киминьяни Янис
 
64'
Гргич Анто
Бислими Уран
 
65'
Валенсуэла Мильтон
(Гргич Анто)
5:1
71'
 
Клепач Михаель
Азеведо Рикардо

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Ивердон
1.43
5.00
84.00
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
25
Бислими
Уран
14
Саббатини
Хонатан
11
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
21
Киминьяни
Янис
19
Вляди
Шкельчим
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
45
Гуэ
Самюэль
5
Сеспедес
Борис
27
Ташар
Варол
17
Азеведо
Рикардо
88
Лунгой
Кристофер
11
Оморуйи
Кевин
Лугано
4-2-3-1
Ивердон
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Ивердон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 2 0.5
Боттани Маттиа 1 0.25
Штеффен Ренато 1 0.25
Саббатини Хонатан 1 0.25
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.25
Валенсуэла Мильтон 1 0.25
Вляди Шкельчим 1 0.25
Гргич Анто 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 2 0.5
Evans Maurin 2 0.5
Оморуйи Кевин 1 0.25
William Le Pogam 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Хайдари Альбиан 2 0
Бислими Уран 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nehemie Lucuena 2 0
Тижани Мохамед 1 0
Ташар Варол 1 0

Результаты матчей

Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ивердон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
2
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1
Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лозанна-Спорт - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4
Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2 Шаффхаузен - Ивердон 3:4 Ивердон - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0

Результаты матчей

Лугано
Ивердон

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лугано
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Лугано
 5:1 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Янг Бойз
 0:1 4 2 1 1 9 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Люцерн
 1:0 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Серветт
 4 1 3 0 7 - 5 6
7.
Лозанна-Спорт
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
Винтертур
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
Ивердон
 1:5 4 1 1 2 5 - 10 4
11.
Базель
 4 1 0 3 8 - 9 3
12.
Стад Лозанна-Уши
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 5:1 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Янг Бойз
 0:1 2 2 0 0 7 - 3 6
4.
Люцерн
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Грасcхоппер
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Серветт
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Ивердон
 1:5 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Лозанна-Спорт
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Лугано
 5:1 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ивердон
 1:5 3 1 0 2 3 - 8 3
6.
Люцерн
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Санкт-Галлен
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Янг Бойз
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Грасcхоппер Giotto Morandi 2 (1)
Люцерн Lars Villiger 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 4
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 3
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лугано
    Ничья
    Ивердон
    1.43
    5.00
    84.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лугано 5:1 Ивердон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лугано
    Ивердон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     