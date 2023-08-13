Тур: 4. Стадион: Корнаредо. Зрители: 3144
0'
0:1
8' ГолОморуйи Кевин
1:1
24' ГолСаббатини Хонатан
32' Желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
2:1
34' ГолВляди Шкельчим
37' Желтая карточкаХайдари Альбиан
3:1
41' ГолБоттани Маттиа
43' Желтая карточкаБоттани Маттиа
4:1
51' Гол в свои воротаСотье Антони
59' Желтая карточкаБислими Уран
5:1
65' ГолВаленсуэла Мильтон
6:1
79' ГолШтеффен Ренато
81' Желтая карточкаТижани Мохамед
81' Вторая желтая карточкаТижани Мохамед
87' Желтая карточкаРодригес Мауро
90'+3
Ход матча
8'
24'
34'
37'
41'
3:1
43'
51'
4:1
59'
65'
5:1
79'
6:1
81'
81'
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
532 Количество передач 317
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бислими
Уран
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
45
Гуэ
Самюэль
27
Ташар
Варол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
-
22 Мартин КевинВратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Махиус АйменНападающий
-
68 Brian Beyer
-
-
14 Johan Kury
-
99 Mirco Mazzeo
-
70 Evans Maurin
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Лугано
Ивердон
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|2
|0.5
|Целар Жан
|2
|0.5
|Боттани Маттиа
|1
|0.25
|Саббатини Хонатан
|1
|0.25
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.25
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.25
|Вляди Шкельчим
|1
|0.25
|Гргич Анто
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|2
|0.5
|Evans Maurin
|2
|0.5
|Оморуйи Кевин
|1
|0.25
|William Le Pogam
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Хайдари Альбиан
|2
|0
|Бислими Уран
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|2
|1
|Nehemie Lucuena
|2
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ивердон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
2
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
2
Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ивердон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1
Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лозанна-Спорт - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4
Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2 Шаффхаузен - Ивердон 3:4 Ивердон - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0
Результаты матчей
Лугано
Ивердон
Точный счет
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лугано
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
22
13
13
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3
|Лугано
|Штеффен Ренато
|2 (2)
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|2 (1)
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Лозанна-Спорт
|Дюссенн Ноэ
|3
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3