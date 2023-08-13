Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лимбомбе Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Твенте

45' Робине Тома не смог попасть в створ ударом издали

44' Удар от ворот произведет Твенте

44' Робине Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Робине Тома выиграл воздушное противоборство у Матиас Кьело.

41' Даан Ротс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Стейн Сем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

38' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

38' Робине Тома выиграл воздушное противоборство у Матиас Кьело.

37' Робине Тома выиграл воздушное противоборство у Матиас Кьело.

36' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Флоранюс Шерел получил желтую карточку от судьи

27' Робине Тома выиграл воздушное противоборство у Матиас Кьело.

27' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Стейн Сем пробует нанести удар издали, но Nordin Bakker держит все под контролем

26' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Пеер Копмейнерс пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

25' Лимбомбе Антони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Матиас Кьело ослабляет давление, выбив мяч.

25' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Твенте

21' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Садилек Михал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хорошую попытку сделал Стейн Сем . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Манфред Угалде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

9' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Робине Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Пенья Альваро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Твенте

7' Лимбомбе Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Садилек Михал получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Садилек Михал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Твенте

3' Лимбомбе Антони решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

1' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Матиас Кьело выиграл воздушное противоборство у Робине Тома

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.