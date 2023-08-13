Тур: 1. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0:1
Второй тайм: 60'
0'
27' Желтая карточкаФлоранюс Шерел
32' Желтая карточкаВан Брюген Дамиан
0:1
59' ГолПроппер Робин
Ход матча
27'
59'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
129 Количество передач 277
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Барбе
Тео
14
Jose
Pascual
11
Робине
Тома
14
Стейн
Сем
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Jose PascualНападающий
-
11 Робине ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Manel RoyoЗащитник
-
28 Ресинк СтейеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсНападающий
- Нападающий
-
18 Влап МихелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
-
38 Макс Брюнс
-
-
39 Mats Rots
-
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
Алмере Сити
Твенте
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0
Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:3 Алмере Сити - Йонг АЗ Алкмаар 2:1 Алмере Сити - Утрехт-2 1:0 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Аякс-2 - Алмере Сити 0:2
Твенте
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2
Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|2
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|1 (1)
|АЗ Алкмаар
|Ruben Van Bommel
|1 (1)
|Эксельсиор
|Richie Omorowa
|1 (1)
|ПЕК Зволле
|Тай Леннарт
|1
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1
|Фейеноорд
|Ниукоп Барт
|1
|Спарта Роттердам
|Де Гузман Джонатан
|1
|Фортуна Ситтард
|Сиовас Димитрис
|1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|1