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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Алмере Сити
0:1
Второй тайм: 60'
Твенте
0'
27' Желтая карточка
Флоранюс Шерел
32' Желтая карточка
Ван Брюген Дамиан
0:1
59' Гол
Проппер Робин

Ход матча

27'
Флоранюс Шерел
 
32'
Ван Брюген Дамиан
 
46'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Стейн Сем
57'
Marcelencio Esajas
Jose Pascual
 
57'
 
Регер Юри
Кьёлё Матиас
59'
0:1
Проппер Робин
(Садилек Михал)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 129 Количество передач 277
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
Твенте
5.60
4.20
2.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
2
Флоранюс
Шерел
39
Jochem
Ritmeester
van
de
Kamp
6
Пенья
Альваро
15
Копмейнерс
Пер
14
Jose
Pascual
11
Робине
Тома
7
Лимбомбе
Антони
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
20
Бренет
Джошуа
23
Садилек
Михал
14
Стейн
Сем
4
Кьёлё
Матиас
11
Даан
Ротс
27
Манфред
Угалде
18
Влап
Михел
Алмере Сити
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Алмере Сити
Твенте

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ПД
1:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0
Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:3 Алмере Сити - Йонг АЗ Алкмаар 2:1 Алмере Сити - Утрехт-2 1:0 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Аякс-2 - Алмере Сити 0:2
Твенте
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2
Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Твенте
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Алмере Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Алмере Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Твенте
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Твенте
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алмере Сити
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Аякс Бергвейн Стевен 2
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 1 (1)
АЗ Алкмаар Ruben Van Bommel 1 (1)
Эксельсиор Richie Omorowa 1 (1)
ПЕК Зволле Тай Леннарт 1
Весь список

Топ нарушителей
Волендам Мюрен Роберт 1
Фейеноорд Ниукоп Барт 1
Спарта Роттердам Де Гузман Джонатан 1
Фортуна Ситтард Сиовас Димитрис 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 1
Весь список
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    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алмере Сити
    Ничья
    Твенте
    5.60
    4.20
    2.05
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