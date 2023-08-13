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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер Главный судья: Камфуис Йочем
Алмере Сити
1:4
Конец матча
Твенте
0'
27' Желтая карточка
Флоранюс Шерел
32' Желтая карточка
Ван Брюген Дамиан
0:1
59' Гол
Проппер Робин
0:2
66' Гол
Влап Михел
69' Желтая карточка
Marcelencio Esajas
1:2
72' Гол
Пост Данни
74' Вторая желтая карточка
Ван Брюген Дамиан
1:3
90' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
1:4
90' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+7

Ход матча

27'
Флоранюс Шерел
 
32'
Ван Брюген Дамиан
 
46'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Стейн Сем
57'
Marcelencio Esajas
Jose Pascual
 
57'
 
Регер Юри
Кьёлё Матиас
59'
0:1
Проппер Робин
(Садилек Михал)
61'
Пост Данни
Пенья Альваро
 
61'
Пуриэль Джеффри
Jochem Ritmeester van de Kamp
 
66'
0:2
Влап Михел
(Манфред Угалде)
68'
Ван ла Парра Райив
Лимбомбе Антони
 
68'
Дёйвестейн Лансе
Робине Тома
 
68'
 
Макс Брюнс
Проппер Робин
69'
Marcelencio Esajas
 
72'
Пост Данни
(Marcelencio Esajas)
1:2
74'
Ван Брюген Дамиан
 
77'
 
Юнювар Наджи
Манфред Угалде
90'
1:3
Ван Волфсвинкель Рикки
(Даан Ротс)
90'
1:4
Ван Волфсвинкель Рикки
(Юнювар Наджи)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 11
  • 0 Офсайды 6
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 283 Количество передач 545
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
2
Флоранюс
Шерел
39
Jochem
Ritmeester
van
de
Kamp
6
Пенья
Альваро
15
Копмейнерс
Пер
14
Jose
Pascual
11
Робине
Тома
7
Лимбомбе
Антони
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
20
Бренет
Джошуа
23
Садилек
Михал
14
Стейн
Сем
4
Кьёлё
Матиас
11
Даан
Ротс
27
Манфред
Угалде
18
Влап
Михел
Алмере Сити
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Алмере Сити
Твенте

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ПД
1:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пост Данни 1 1
Marcelencio Esajas 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 2 2
Проппер Робин 1 1
Влап Михел 1 1
Садилек Михал 0 0
Манфред Угалде 0 0
Юнювар Наджи 0 0
Даан Ротс 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 1 1
Флоранюс Шерел 1 0
Marcelencio Esajas 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0
Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:3 Алмере Сити - Йонг АЗ Алкмаар 2:1 Алмере Сити - Утрехт-2 1:0 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Аякс-2 - Алмере Сити 0:2
Твенте
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2
Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3

Результаты матчей

Алмере Сити
Твенте

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
14.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Витесс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эксельсиор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Волендам
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Аякс Бергвейн Стевен 2
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 1 (1)
АЗ Алкмаар Ruben Van Bommel 1 (1)
Эксельсиор Richie Omorowa 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Волендам Мюрен Роберт 1
Фейеноорд Ниукоп Барт 1
Спарта Роттердам Де Гузман Джонатан 1
Фортуна Ситтард Сиовас Димитрис 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
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    • 92'
      Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает с правой ноги!
    • 92'
      Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Твенте начинает контратаку
    • 92'
      Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Макс Брюнс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 91'
      Регер Юри возвращается на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Алмере Сити 1:4 Твенте онлайн

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