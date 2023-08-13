Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Регер Юри получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Регер Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Твенте

88' Пуриэль Джеффри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

86' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

84' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Сампстед Альфонс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Хорошую попытку сделал Бренет Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Юнювар Наджи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Пеер Копмейнерс выиграл воздушное противоборство у Регер Юри

72' Забив гол, Алмере Сити сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

71' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Marcelencio Esajas совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Твенте будет все-таки засчитан.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Твенте

66' Сампстед Альфонс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Пуриэль Джеффри пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Лимбомбе Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Лимбомбе Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Регер Юри выиграл воздушное противоборство у Пеер Копмейнерс.

63' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

61' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

59' Садилек Михал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Тактическая замена. Матиас Кьело уходит с поля и его заменяет Регер Юри

56' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

54' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ван Волфсвинкель Рикки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Влап Михел из команды Твенте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

49' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Манфред Угалде . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Сампстед Альфонс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.