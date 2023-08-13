Тур: 3. Стадион: Альянц.
0:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
35'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Хедль
Никлас
10
Кюн
Николас
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
26
Ланг
Кристоф
23
Кайнц
Тобиас
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фалли Маюлу
-
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Sam Schutti
-
-
-
21 Harald Postl
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Рапид Вена
Хартберг
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2.36
1.86
Среднее время на гол
38
48
Всего голов
10
19
Голов в среднем за матч
1.43
1.73
Среднее время на гол
63
52
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
2
1.78
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюн Николас
|2
|0.67
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.33
|Ауэр Йонас
|1
|0.33
|Matthias Seidl
|1
|0.33
|Шик Торстен
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|2
|0.67
|Прокоп Доминик
|1
|0.33
|Диаките Усман
|1
|0.33
|Ланг Кристоф
|1
|0.33
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
|Christoph Urdl
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Диаките Усман
|2
|0
|Mamadou Sangare
|0
|1
|Кайнц Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7
Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 0:2
Хартберг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4
Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм-2 3:0
Результаты матчей
Рапид Вена
Хартберг
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|11.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|2 (1)
|Рапид Вена
|Кюн Николас
|2 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|2 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|2
|ЛАСК
|Стойкович Филип
|2
|Хартберг
|Прокоп Доминик
|2
|Блау-Вайсс Линц
|Штраусс Фабио
|2
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|2
|ЛАСК
|Реннер Рене
|2