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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Рапид Вена
0:0
Второй тайм: 46'
Хартберг
0'
35' Желтая карточка
Хайль Юрген

Ход матча

35'
 
Хайль Юрген
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Хартберг
2.33
3.90
3.95
Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
43
Кверфельд
Леопольд
55
Цветкович
Ненад
26
Martin
Moormann
28
Освальд
Мориц
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
4
Грайль
Патрик
7
Штрунц
Оливер
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
33
Фризер
Доминик
26
Ланг
Кристоф
23
Кайнц
Тобиас
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
Рапид Вена
4-2-3-1
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Рапид Вена
Хартберг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:2
Б
5:1
К
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
3:4
Б
2:4
Б
2:2
К
5:2
Б
3:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.36
1.86

Среднее время на гол

38
48

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

1.43
1.73

Среднее время на гол

63
52

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

2
1.78

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюн Николас 2 0.67
Бургшталлер Гвидо 1 0.33
Ауэр Йонас 1 0.33
Matthias Seidl 1 0.33
Шик Торстен 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 2 0.67
Прокоп Доминик 1 0.33
Диаките Усман 1 0.33
Ланг Кристоф 1 0.33
Manuel Pfeifer 0 0
Компош Пауль 0 0
Christoph Urdl 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кершбаум Роман 1 0
Кюн Николас 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прокоп Доминик 2 0
Хайль Юрген 2 0
Диаките Усман 2 0
Mamadou Sangare 0 1
Кайнц Тобиас 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7
Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 0:2
Хартберг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4
Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм-2 3:0

Результаты матчей

Рапид Вена
Хартберг

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Штурм
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Рапид Вена
 0:0 3 1 2 0 5 - 1 5
4.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Вольфсбергер
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
ЛАСК
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Аустрия Вена
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Хартберг
 0:0 3 0 3 0 5 - 5 3
9.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 7 1
11.
Сваровски Тироль
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Альтах
 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Штурм
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Вольфсбергер
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Хартберг
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Альтах
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Сваровски Тироль
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Лустенау
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аустрия Вена
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Хартберг
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Вольфсбергер
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Рапид Вена
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сваровски Тироль
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
10.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Альтах
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 2 (1)
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 2 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 2
Хартберг Прокоп Доминик 2
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 2
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 2
ЛАСК Реннер Рене 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Хайль Юрген получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    ГОООООЛ Рапид Вена забивает
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Хартберг
2.33
3.90
3.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 Хартберг онлайн

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