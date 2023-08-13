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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Рапид Вена
0:1
Конец матча
Хартберг
0'
35' Желтая карточка
Хайль Юрген
0:1
68' Гол
Christoph Urdl
74' Желтая карточка
Matthias Seidl
77' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
90' Желтая карточка
Christoph Urdl
90' Желтая карточка
Ауэр Йонас
90' Желтая карточка
Заллингер Рафаэль
90'+9
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
43
Кверфельд
Леопольд
55
Цветкович
Ненад
26
Martin
Moormann
28
Освальд
Мориц
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
4
Грайль
Патрик
7
Штрунц
Оливер
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
33
Фризер
Доминик
26
Ланг
Кристоф
23
Кайнц
Тобиас
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
Рапид Вена
4-2-3-1
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Рапид Вена
Хартберг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:2
Б
5:1
К
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
3:4
Б
2:4
Б
2:2
К
5:2
Б
3:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.36
1.86

Среднее время на гол

38
48

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

1.43
1.73

Среднее время на гол

63
52

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

2
1.78

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюн Николас 2 0.67
Бургшталлер Гвидо 1 0.33
Ауэр Йонас 1 0.33
Matthias Seidl 1 0.33
Шик Торстен 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 2 0.67
Прокоп Доминик 1 0.33
Christoph Urdl 1 0.33
Диаките Усман 1 0.33
Ланг Кристоф 1 0.33
Manuel Pfeifer 0 0
Провиденс Рубен 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауэр Йонас 2 0
Кершбаум Роман 1 0
Кюн Николас 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Кверфельд Леопольд 1 0
Matthias Seidl 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прокоп Доминик 2 0
Хайль Юрген 2 0
Диаките Усман 2 0
Mamadou Sangare 0 1
Кайнц Тобиас 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Christoph Urdl 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7
Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 0:2
Хартберг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4
Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм-2 3:0

Результаты матчей

Рапид Вена
Хартберг

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Штурм
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Хартберг
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Вольфсбергер
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
7.
ЛАСК
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 5 3
9.
Альтах
 3 1 0 2 1 - 6 3
10.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
11.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Сваровски Тироль
 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Штурм
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Вольфсбергер
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рапид Вена
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Лустенау
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Хартберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вольфсбергер
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 3 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 2 (1)
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 2
Хартберг Прокоп Доминик 2
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 2
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Хайль Юрген получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      ГОООООЛ Рапид Вена забивает
    • Судья начинает матч
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