Тур: 1. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Ортис Мигель
0:0
Первый тайм: 18'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Манди
Аисса
20
Террац
Рамон
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
19
Луис
Фелипе
20
Абнер
21
Рока
Марк
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Денис СуаресПолузащитник
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Бетис
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
24 матча
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.08
Среднее время на гол
54
83
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.08
0.75
Среднее время на гол
83
120
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.38
0.92
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
98
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1
Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3
Бетис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1
Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
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|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
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|1
|0
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|0 - 0
|1
|11.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
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|0 - 0
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|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
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|0
|0 - 0
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|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|9.
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|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|10.
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|0 - 0
|0
|11.
|0
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|0 - 0
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|12.
|0
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|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
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|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|17.
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|19.
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|0
|0
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|0 - 0
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|0
|0
|0
|0 - 0
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|Осасуна
|Гарсия Рубен
|1
|Осасуна
|Гомес Мойсес
|1
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1
|Жирона
|Довбик Артём
|1
|Севилья
|Баде Луак
|1
|Севилья
|Ракитич Иван
|1
|Жирона
|Стуани Кристиан
|1
|Атлетик Б
|Муньяин Икер
|1
|Севилья
|Гудель Неманья
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Бетис
Исход игры
Вильярреал
79.7% (98)
Ничья
15.4% (19)
Бетис
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (70)
Меньше
39.13% (45)
Обе команды забьют
Да
75.65% (87)
Нет
24.35% (28)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
48% (59)
1:0 Вильярреал
17.1% (21)
1:1 Ничья
13.8% (17)
2:0 Вильярреал
5.7% (7)
1:2 Бетис
4.1% (5)
3:1 Вильярреал
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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