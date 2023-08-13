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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 18'
Бетис
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 123
Вильярреал 79.7% (98)
X 15.4% (19)
Бетис 4.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Бетис
1.85
4.12
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
18
Морено
Альберто
20
Террац
Рамон
10
Парехо
Даниэль
4
Комесанья
Санти
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
16
Баэна
Алехандро
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
6
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
11
Энрике
Луис
IX
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
9
Иглесиас
Борха
Вильярреал
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Бетис

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
5:1
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
3:1
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:2
П
2:1
ПД
0:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.08

Среднее время на гол

54
83

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.75

Среднее время на гол

83
120

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.38
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
98

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1
Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3
Бетис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1
Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Осасуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бетис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Вильярреал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Вильярреал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бетис
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Осасуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Бетис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вильярреал
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Осасуна Гарсия Рубен 1
Осасуна Гомес Мойсес 1
Мальорка Раильо Антонио 1
Валенсия Дьякаби Муктар 1
Жирона Довбик Артём 1
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Баде Луак 1
Севилья Ракитич Иван 1
Жирона Стуани Кристиан 1
Атлетик Б Муньяин Икер 1
Севилья Гудель Неманья 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Энрике на правом фланге набрал хороший ход, но перед Луисом "вырос" Альберто Морено, которого полузащитнику "Бетиса" пройти не удалось.
  • Видеоповтор
    18'
    ВАР быстро подтвердил отмену гола арбитрами. Пауза была минимальной.
  • Офсайд
    17'
    Баэна после навеса справа в касание удачно пробил под перекладину. Арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают. Ещё в эпизоде был и фол со стороны Манди у чужой штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    16'
    Перес у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Терраца.
  • 15'
    Рока сделал пас налево на Абнера, чей прострел к воротам соперники заблокировали.
  • Офсайд
    14'
    Альберто Морено на левом фланге забежал в офсайд.
  • Угловой
    13'
    Парехо от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
  • 12'
    В прессинге гости забрали мяч у чужой штрафной площади. Иско с двадцати одного метра пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    11'
    Гидо Родригес в центральном круге сбил Терраца.
  • Фол, нарушение
    10'
    В той же зоне Энрике сзади врезался в Альберто Морено.
  • Фол, нарушение
    9'
    Альберто Морено в центре поля нарушил правила.
  • Угловой
    8'
    Разыграли хозяева угловой удар. Последовал заброс слева к дальней штанге, где Парехо не смог сделать адресную скидку.
  • 7'
    Сорлот справа прорвался в штрафную площадь и откатил мяч на Херарда Морено, удар которого получился рядом с дальней штангой.
  • 6'
    Сабали с Энрике справа тоже не смогли доставить мяч в штрафную площадь.
  • 5'
    Иглесиас слева обыгрался с Абнером, но прорваться в штрафную площадь хозяев игрокам "Бетиса" не удалось.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Баэна ушёл влево и навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Силва и забрал мяч в руки.
    • 3'
      Команды осторожно начали встречу. всё ограничивается контролем мяча в центре поля.
    • 2'
      "Вильярреал" играет в жёлтой форме, "Бетис" - в чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Эстадио де ла Керамика"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Бетис

    Исход игры
    Вильярреал
    79.7% (98)
    Ничья
    15.4% (19)
    Бетис
    4.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (70)
    Меньше
    39.13% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    75.65% (87)
    Нет
    24.35% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    48% (59)
    1:0 Вильярреал
    17.1% (21)
    1:1 Ничья
    13.8% (17)
    2:0 Вильярреал
    5.7% (7)
    1:2 Бетис
    4.1% (5)
    3:1 Вильярреал
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Вильярреал
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