Парехо от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.

Альберто Морено на левом фланге забежал в офсайд.

Рока сделал пас налево на Абнера, чей прострел к воротам соперники заблокировали.

Перес у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Терраца.

Баэна после навеса справа в касание удачно пробил под перекладину. Арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают. Ещё в эпизоде был и фол со стороны Манди у чужой штрафной площади.

Энрике на правом фланге набрал хороший ход, но перед Луисом "вырос" Альберто Морено, которого полузащитнику "Бетиса" пройти не удалось.

12' В прессинге гости забрали мяч у чужой штрафной площади. Иско с двадцати одного метра пробил выше ворот.

11' Гидо Родригес в центральном круге сбил Терраца.

10' В той же зоне Энрике сзади врезался в Альберто Морено.

9' Альберто Морено в центре поля нарушил правила.

8' Разыграли хозяева угловой удар. Последовал заброс слева к дальней штанге, где Парехо не смог сделать адресную скидку.

7' Сорлот справа прорвался в штрафную площадь и откатил мяч на Херарда Морено, удар которого получился рядом с дальней штангой.

6' Сабали с Энрике справа тоже не смогли доставить мяч в штрафную площадь.