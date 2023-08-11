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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Вильярреал
 
Позже
Бетис
Прогнозы 49
Вильярреал 81.6% (40)
X 12.2% (6)
Бетис 6.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Бетис
1.80
4.12
4.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Вильярреал
Бетис

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
5:1
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
3:1
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:2
П
2:1
ПД
0:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.08

Среднее время на гол

54
83

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.75

Среднее время на гол

83
120

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.38
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
98

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1
Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3
Бетис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1
Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1
Команда И В Н П Г О
1.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 23 минуты.

    Главный судья: Ортис Мигель

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Вильярреал 81.6% (40)
    X 12.2% (6)
    Бетис 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Бетис
    1.80
    4.12
    4.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вильярреал - Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Вильярреал - Бетис

    Исход игры
    Вильярреал
    81.3% (39)
    Ничья
    12.5% (6)
    Бетис
    6.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    54.2% (26)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
    2:0 Вильярреал
    10.4% (5)
    1:0 Вильярреал
    10.4% (5)
    1:2 Бетис
    4.2% (2)
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