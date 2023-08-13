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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
0:0
Перерыв
Аустрия Вена
0'
21' Желтая карточка
Хандль Йоханнес

Ход матча

19'
Беду Самсон
Соле Умар
 
21'
 
Хандль Йоханнес
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Аустрия Вена
1.67
4.60
6.60
Все Коэффициенты
24
Шлагер
Александер
39
Моргалла
Леандро
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
70
Дедич
Амар
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
32
Форсон
Аманква
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
3
Галвао
Лукас
40
Мейсль
Маттео
19
Поцманн
Марвин
11
Польстер
Мануэль
30
Фишер
Манфред
8
Холланд
Джеймс
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
9
Хускович
Муарем
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Аустрия Вена
3-4-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

43 матча

86%
14%
37 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.5%
18.6%
20.9%
26 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

93%
9.3%
40 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

61 матч

60.7%
26.2%
13.1%
37 побед 16 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.6%
37.7%
19.7%
26 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

65.6%
13.1%
21.3%
40 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:1
К
2:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:2
Б
5:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
4:0
Б
5:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:2
К
5:2
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:2
КОС
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:4
Б
2:3
Б
3:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
5:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:1
Б(M
1:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
2:4
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
2:1
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
5:1
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
3:1

Голы

Всего голов

90
48

Голов в среднем за матч

2.9
1.6

Среднее время на гол

31
56

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.27
0.74

Среднее время на гол

71
121

Всего голов

128
71

Голов в среднем за матч

2.1
1.16

Тотал матчей

2.5
58
Больше 95%
Меньше 5%
3
53
Больше 87%
Меньше 13%
8
35
Больше 57%
Меньше 43%
26
27
Больше 44%
Меньше 56%
34
18
Больше 30%
Меньше 70%
43
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

42
77

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 2 0.67
Павлович Страхинья 1 0.33
Доргелес Нене 1 0.33
Ратков Петар 1 0.33
Кьергаард Мауриц 0 0
Соле Умар 0 0
Дедич Амар 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 2 0.67
Ранфтль Райнхольд 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 0 1
Грубер Андреас 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Джукич Александар 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Хускович Муарем 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ардаггер - Ред Булл Зальцбург 0:6
Ред Булл Зальцбург - Словацко 0:3 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм 0:3
Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Штурм
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Рапид Вена
 0:0 3 1 2 0 5 - 1 5
4.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Вольфсбергер
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
ЛАСК
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Аустрия Вена
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Хартберг
 0:0 3 0 3 0 5 - 5 3
9.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 7 1
11.
Сваровски Тироль
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Альтах
 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Штурм
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Вольфсбергер
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Хартберг
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Альтах
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Сваровски Тироль
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Лустенау
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аустрия Вена
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Хартберг
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Вольфсбергер
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Рапид Вена
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сваровски Тироль
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
10.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Альтах
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 2 (1)
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 2 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 2
Хартберг Прокоп Доминик 2
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 2
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 2
ЛАСК Реннер Рене 2
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Аустрия Вена
1.67
4.60
6.60
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