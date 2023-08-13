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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
2:0
Конец матча
Аустрия Вена
0'
22' Желтая карточка
Хандль Йоханнес
1:0
55' Гол
Форсон Аманква
83' Желтая карточка
Грубер Андреас
88' Желтая карточка
Глух Оскар
90' Желтая карточка
Конате Карим
90' Желтая карточка
Балтакса Матан
2:0
90' Гол
Конате Карим
90'+11
24
Шлагер
Александер
39
Моргалла
Леандро
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
70
Дедич
Амар
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
32
Форсон
Аманква
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
3
Галвао
Лукас
40
Мейсль
Маттео
19
Поцманн
Марвин
11
Польстер
Мануэль
30
Фишер
Манфред
8
Холланд
Джеймс
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
9
Хускович
Муарем
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Аустрия Вена
3-4-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

43 матча

86%
14%
37 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.5%
18.6%
20.9%
26 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

93%
9.3%
40 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

61 матч

60.7%
26.2%
13.1%
37 побед 16 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.6%
37.7%
19.7%
26 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

65.6%
13.1%
21.3%
40 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:1
К
2:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:2
Б
5:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
4:0
Б
5:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:2
К
5:2
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:2
КОС
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:4
Б
2:3
Б
3:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
5:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:1
Б(M
1:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
2:4
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
2:1
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
5:1
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
3:1

Голы

Всего голов

90
48

Голов в среднем за матч

2.9
1.6

Среднее время на гол

31
56

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.27
0.74

Среднее время на гол

71
121

Всего голов

128
71

Голов в среднем за матч

2.1
1.16

Тотал матчей

2.5
58
Больше 95%
Меньше 5%
3
53
Больше 87%
Меньше 13%
8
35
Больше 57%
Меньше 43%
26
27
Больше 44%
Меньше 56%
34
18
Больше 30%
Меньше 70%
43
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

42
77

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 3 1
Доргелес Нене 1 0.33
Павлович Страхинья 1 0.33
Форсон Аманква 1 0.33
Ратков Петар 1 0.33
Кьергаард Мауриц 0 0
Соле Умар 0 0
Дедич Амар 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 2 0.67
Ранфтль Райнхольд 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 1 0
Глух Оскар 1 0
Конате Карим 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грубер Андреас 2 0
Мартинс Марвин 0 1
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Балтакса Матан 1 0
Джукич Александар 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Хускович Муарем 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ардаггер - Ред Булл Зальцбург 0:6
Ред Булл Зальцбург - Словацко 0:3 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм 0:3
Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Штурм
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Хартберг
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Вольфсбергер
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
7.
ЛАСК
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 5 3
9.
Альтах
 3 1 0 2 1 - 6 3
10.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
11.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Сваровски Тироль
 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Штурм
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Вольфсбергер
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рапид Вена
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Лустенау
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Хартберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вольфсбергер
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
ЛАСК
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 3 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 2 (1)
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Стойкович Филип 2
Хартберг Прокоп Доминик 2
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 2
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Доргелес Нене сделал результативную передачу.
  • 99'
    Г О О О О Л - Конате Карим бьет в цель!
  • 97'
    Балтакса Матан получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Конате Карим получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Глух Оскар получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Хандль Йоханнес получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Соле Умар уходит с поля. Беду Самсон выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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