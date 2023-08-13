Тур: 3. Стадион: Ред Булл Арена.
2:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаХандль Йоханнес
1:0
55' ГолФорсон Аманква
83' Желтая карточкаГрубер Андреас
88' Желтая карточкаГлух Оскар
90' Желтая карточкаКонате Карим
90' Желтая карточкаБалтакса Матан
2:0
90' ГолКонате Карим
90'+11
Ход матча
19'
22'
55'
1:0
83'
88'
90'
90'
90'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Соле
Умар
70
Дедич
Амар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена
43 матча
86%
14%
37 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.5%
18.6%
20.9%
26 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
93%
9.3%
40 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
61 матч
60.7%
26.2%
13.1%
37 побед 16 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.6%
37.7%
19.7%
26 побед 23 ничьи 12 побед
Второй тайм
65.6%
13.1%
21.3%
40 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
90
48
Голов в среднем за матч
2.9
1.6
Среднее время на гол
31
56
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.27
0.74
Среднее время на гол
71
121
Всего голов
128
71
Голов в среднем за матч
2.1
1.16
Тотал матчей
2.5
58
Больше 95%
Меньше 5%
3
53
Больше 87%
Меньше 13%
8
35
Больше 57%
Меньше 43%
26
27
Больше 44%
Меньше 56%
34
18
Больше 30%
Меньше 70%
43
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
42
77
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|3
|1
|Доргелес Нене
|1
|0.33
|Павлович Страхинья
|1
|0.33
|Форсон Аманква
|1
|0.33
|Ратков Петар
|1
|0.33
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Соле Умар
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|2
|0.67
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
|Конате Карим
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грубер Андреас
|2
|0
|Мартинс Марвин
|0
|1
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
0
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ардаггер - Ред Булл Зальцбург 0:6
Ред Булл Зальцбург - Словацко 0:3 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм 0:3
Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|3 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|2 (1)
|Рапид Вена
|Кюн Николас
|2 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|2
|ЛАСК
|Стойкович Филип
|2
|Хартберг
|Прокоп Доминик
|2
|Блау-Вайсс Линц
|Штраусс Фабио
|2
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|2
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|2