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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 20269 Главный судья: Гонсалес Пабло
Сельта
0:1
Второй тайм: 46'
Осасуна
0'
0:1
24' Гол
Гарсия Рубен
30' Желтая карточка
Нуньес Унай

Ход матча

24'
0:1
Гарсия Рубен
30'
Нуньес Унай
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 5 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 209 Количество передач 245
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 118
Сельта 82.2% (97)
X 11% (13)
Осасуна 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Осасуна
5.50
3.44
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вильяр
Иван
3
Мингеса
Оскар
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
11
Серви
Франко
7
Перес
Карлес
8
Пейнадо
Франсиско
30
Сотело
Хьюго
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
10
Аспас
Яго
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
16
Гомес
Мойсес
Сельта
4-4-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Сельта
Осасуна

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
3:0
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
2:0

Голы

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.71
0.43

Среднее время на гол

52
210

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
0.71

Среднее время на гол

126
126

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.21
0.57

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

74
157

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рубен 1 1

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0
Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0
Осасуна
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1
Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Осасуна
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сельта
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Атлетик Б
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Осасуна
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сельта
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Атлетик Б
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Осасуна
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сельта
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Осасуна Гарсия Рубен 1
Мальорка Раильо Антонио 1
Валенсия Дьякаби Муктар 1
Жирона Довбик Артём 1
Севилья Эн-Несири Юссеф 1
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Баде Луак 1
Севилья Ракитич Иван 1
Жирона Стуани Кристиан 1
Атлетик Б Муньяин Икер 1
Севилья Гудель Неманья 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Сегодняшная посещаемость составляет 20269 болельщиков
  • 46'
    Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Сельта: 47%, Осасуна: 53%.
  • 49'
    Шанс! Будимир Анте из команды Осасуна пробил головой, но мимо
  • 49'
    Мохика Хоан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 49'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 48'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Мохика Хоан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Гарсия Давид III ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 47'
    Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 46'
      Мохика Хоан возвращается на поле.
    • 46'
      Пейнадо Франсиско из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мохика Хоан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 45'
      Мохика Хоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Сельта: 48%, Осасуна: 52%.
    • 44'
      Осасуна пытается что-то создать.
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    Прогнозы 118
    Сельта 82.2% (97)
    X 11% (13)
    Осасуна 6.8% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Осасуна
    5.50
    3.44
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сельта 0:1 Осасуна онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 0:1 Осасуна

    Исход игры
    Сельта
    82.2% (97)
    Ничья
    11% (13)
    Осасуна
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (58)
    Меньше
    49.12% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (66)
    Нет
    42.11% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    44.9% (53)
    1:0 Сельта
    24.6% (29)
    2:0 Сельта
    9.3% (11)
    1:1 Ничья
    6.8% (8)
    0:1 Осасуна
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Осасуна
    1.7% (2)
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    Осасуна
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