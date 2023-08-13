Тур: 1. Стадион: Балаидос. Зрители: 20269 Главный судья: Гонсалес Пабло
Ход матча
24'
0:1
30'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
5 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
209 Количество передач 245
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
11
Серви
Франко
30
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
15
Пенья
Рубен
22
Мохика
Хоан
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
16
Гомес
Мойсес
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
11 Серви ФранкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
16 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арнаис ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Осасуна
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
1.71
0.43
Среднее время на гол
52
210
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.71
0.71
Среднее время на гол
126
126
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.21
0.57
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
74
157
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Рубен
|1
|1
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Унай
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0
Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0
Осасуна
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1
Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Осасуна
|Гарсия Рубен
|1
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1
|Жирона
|Довбик Артём
|1
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|Севилья
|Баде Луак
|1
|Севилья
|Ракитич Иван
|1
|Жирона
|Стуани Кристиан
|1
|Атлетик Б
|Муньяин Икер
|1
|Севилья
|Гудель Неманья
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 0:1 Осасуна
Исход игры
Сельта
82.2% (97)
Ничья
11% (13)
Осасуна
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (58)
Меньше
49.12% (56)
Обе команды забьют
Да
57.89% (66)
Нет
42.11% (48)
Популярный счёт
2:1 Сельта
44.9% (53)
1:0 Сельта
24.6% (29)
2:0 Сельта
9.3% (11)
1:1 Ничья
6.8% (8)
0:1 Осасуна
4.2% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
1:2 Осасуна
1.7% (2)
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