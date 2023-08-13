Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Мохика Хоан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Сельта

47' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Осасуна

46' Пейнадо Франсиско из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Мохика Хоан получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Мохика Хоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

44' Ларсен Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Сельта

42' Удар от ворот произведет Осасуна

41' Ларсен Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Удар от ворот произведет Осасуна

38' Перес Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Сельта

37' Катена Алехандро наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

32' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Гарсия Рубен бьет со штрафного в створ, но Иван Вильяр держит все под контролем

30' Нуньес Унай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Удар от ворот произведет Осасуна

29' Пейнадо Франсиско не смог попасть в створ ударом издали

28' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

26' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Г О О О О О О Л - Гарсия Рубен из команды Осасуна головой вбивает мяч в сетку.

24' Будимир Анте из команды Осасуна нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

24' Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Сельта

22' Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Гарсия Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Сотело Хьюго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Сотело Хьюго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сотело Хьюго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Мингеса Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Сельта

10' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

7' Удар от ворот произведет Сельта

6' Удар от ворот произведет Осасуна

6' Перес Карлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Сантиметры! Удар с лета нанес Будимир Анте , но попал в штангу!

5' Монкайола Хон из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Сельта

3' Сотело Хьюго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сельта начинает с центра поля