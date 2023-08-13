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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 20269 Главный судья: Гонсалес Пабло
Сельта
0:2
Конец матча
Осасуна
0'
0:1
24' Гол
Гарсия Рубен
30' Желтая карточка
Нуньес Унай
51' Желтая карточка
Торро Лукас
0:2
74' Гол
Гомес Мойсес
90'+5

Ход матча

24'
0:1
Гарсия Рубен
30'
Нуньес Унай
 
51'
 
Торро Лукас
63'
Родригес Мигель
Перес Карлес
 
67'
 
Ибаньес Пабло
Гарсия Рубен
73'
Вейга Габриэль
Ларсен Йорген
 
74'
0:2
Гомес Мойсес
79'
 
Аресо Хесус
Орос Аймар
79'
 
Авила Эсекьель
Будимир Анте
81'
Санчес Мануэль
Серви Франко
 
81'
Де ла Торре Лука
Сотело Хьюго
 
82'
Сведберг Виллиот
Аспас Яго
 
90'
 
Муньос Икер
Торро Лукас
90'
 
Арнаис Хосе
Монкайола Хон

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 6 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 468 Количество передач 434
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Сельта 82.2% (97)
X 11% (13)
Осасуна 6.8% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вильяр
Иван
3
Мингеса
Оскар
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
11
Серви
Франко
7
Перес
Карлес
8
Пейнадо
Франсиско
30
Сотело
Хьюго
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
10
Аспас
Яго
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
16
Гомес
Мойсес
Сельта
4-4-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Сельта
Осасуна

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
3:0
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
2:0

Голы

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.71
0.43

Среднее время на гол

52
210

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
0.71

Среднее время на гол

126
126

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.21
0.57

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

74
157

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рубен 1 1
Гомес Мойсес 1 1

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Осасуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сельта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0
Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0
Осасуна
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1
Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1

Результаты матчей

Сельта
Осасуна

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сельта
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Осасуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бетис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Вильярреал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Вильярреал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бетис
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Осасуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Бетис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вильярреал
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Осасуна Гарсия Рубен 1
Осасуна Гомес Мойсес 1
Мальорка Раильо Антонио 1
Валенсия Дьякаби Муктар 1
Жирона Довбик Артём 1
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Баде Луак 1
Севилья Ракитич Иван 1
Жирона Стуани Кристиан 1
Атлетик Б Муньяин Икер 1
Севилья Гудель Неманья 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сельта владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Сельта: 56%, Осасуна: 44%.
  • 95'
    Сведберг Виллиот нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 95'
    Родригес Мигель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Сельта: 52%, Осасуна: 48%.
  • 94'
    Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Мохика Хоан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Осасуна
  • 93'
    Родригес Мигель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Мохика Хоан ошибается в защите.
  • 93'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 92'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 90'
      Сведберг Виллиот из команды Сельта в офсайде
    • 90'
      Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 90'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Тактическая замена. Монкайола Хон уходит с поля и его заменяет Арнаис Хосе
    • 90'
      Тактическая замена. Торро Лукас уходит с поля и его заменяет Муньос Икер
    • 89'
      Сельта пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Сельта 82.2% (97)
    X 11% (13)
    Осасуна 6.8% (8)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Сельта 0:2 Осасуна онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 0:2 Осасуна

    Исход игры
    Сельта
    82.2% (97)
    Ничья
    11% (13)
    Осасуна
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (58)
    Меньше
    49.12% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (66)
    Нет
    42.11% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    44.9% (53)
    1:0 Сельта
    24.6% (29)
    2:0 Сельта
    9.3% (11)
    1:1 Ничья
    6.8% (8)
    0:1 Осасуна
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Осасуна
    1.7% (2)
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