Тур: 1. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Главный судья: Сото Сесар
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
14
Латаса
Хуан
23
Кунде
Жюль
18
Ромеу
Ориоль
8
Педри
11
Рафинья
Диас
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
-
27 Ривера ГоркаЗащитник
-
28 Гарсия СантиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
6 ГавиПолузащитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
-
32 Fermin Lopez
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Барселона
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед
32 матча
9.4%
21.9%
68.7%
3 победы 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
9.4%
28.1%
62.5%
3 победы 9 ничьих 20 побед
Второй тайм
12.5%
40.6%
46.9%
4 победы 13 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.63
0.63
Среднее время на гол
144
144
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
2.81
1.56
Среднее время на гол
32
57
Всего голов
55
35
Голов в среднем за матч
1.72
1.09
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
52
82
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1
Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0
Барселона
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3
Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Бетис
|Перес Айосе
|1
|Осасуна
|Гарсия Рубен
|1
|Осасуна
|Гомес Мойсес
|1
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1
|Севилья
|Баде Луак
|1
|Севилья
|Ракитич Иван
|1
|Жирона
|Стуани Кристиан
|1
|Атлетик Б
|Муньяин Икер
|1
|Севилья
|Гудель Неманья
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе - Барселона
Исход игры
Хетафе
1.5% (2)
Ничья
5.1% (7)
Барселона
93.4% (127)
Тотал 2.5
Больше
59.48% (69)
Меньше
40.52% (47)
Обе команды забьют
Да
55.17% (64)
Нет
44.83% (52)
Популярный счёт
1:2 Барселона
27.2% (37)
0:2 Барселона
23.5% (32)
1:3 Барселона
15.4% (21)
0:1 Барселона
9.6% (13)
0:3 Барселона
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!