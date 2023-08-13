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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Хетафе
 
Позже
Барселона

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 134
Хетафе 1.5% (2)
X 5.2% (7)
Барселона 93.3% (125)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Барселона
8.00
4.30
1.65
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
6
Дуарте
Домингуш
23
Митрович
Стефан
4
Альварес
Гастон
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
20
Максимович
Неманья
11
Аленья
Карлес
7
Мата
Хайме
14
Латаса
Хуан
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
28
Бальде
Алехандро
18
Ромеу
Ориоль
21
Де
Йонг
Френки
22
Гюндоган
Илкай
8
Педри
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
Хетафе
4-4-2
Барселона
4-3-1-2

История личных встреч

Хетафе
Барселона

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед

32 матча

9.4%
21.9%
68.7%
3 победы 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

9.4%
28.1%
62.5%
3 победы 9 ничьих 20 побед

Второй тайм

12.5%
40.6%
46.9%
4 победы 13 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
5:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
П
2:0
П
1:2
П
0:0
П
1:2
П
6:0
П
0:2
П
6:0
П
0:0
П
2:2
КК
0:2
КК
4:0
П
2:5
П
6:1
П
1:4
П
4:0
П
1:0
П
2:1
П
1:3
П
2:1
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.63
0.63

Среднее время на гол

144
144

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

2.81
1.56

Среднее время на гол

32
57

Всего голов

55
35

Голов в среднем за матч

1.72
1.09

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

52
82

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1
Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0
Барселона
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3
Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Осасуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бетис
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вильярреал
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бетис
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вильярреал
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Осасуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бетис
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вильярреал
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Осасуна Гомес Мойсес 1
Мальорка Раильо Антонио 1
Валенсия Дьякаби Муктар 1
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Баде Луак 1
Севилья Ракитич Иван 1
Жирона Стуани Кристиан 1
Атлетик Б Муньяин Икер 1
Севилья Гудель Неманья 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 27.2% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хетафе - Барселона

Исход игры
Хетафе
1.5% (2)
Ничья
5.1% (7)
Барселона
93.4% (127)
Тотал 2.5
Больше
59.48% (69)
Меньше
40.52% (47)
Обе команды забьют
Да
55.17% (64)
Нет
44.83% (52)
Популярный счёт
1:2 Барселона
27.2% (37)
0:2 Барселона
23.5% (32)
1:3 Барселона
15.4% (21)
0:1 Барселона
9.6% (13)
0:3 Барселона
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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