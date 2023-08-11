Тур: 1. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Главный судья: Сото Сесар
История личных встреч
Хетафе
Барселона
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед
32 матча
9.4%
21.9%
68.7%
3 победы 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
9.4%
28.1%
62.5%
3 победы 9 ничьих 20 побед
Второй тайм
12.5%
40.6%
46.9%
4 победы 13 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.63
0.63
Среднее время на гол
144
144
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
2.81
1.56
Среднее время на гол
32
57
Всего голов
55
35
Голов в среднем за матч
1.72
1.09
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
52
82
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1
Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0
Барселона
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3
Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1
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Прогнозы на матч Хетафе - Барселона
Исход игры
Хетафе
2.2% (1)
Ничья
2.2% (1)
Барселона
95.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (28)
Меньше
36.36% (16)
Обе команды забьют
Да
56.82% (25)
Нет
43.18% (19)
Популярный счёт
1:2 Барселона
32.6% (15)
0:2 Барселона
30.4% (14)
1:3 Барселона
15.2% (7)
0:3 Барселона
4.3% (2)
0:1 Барселона
4.3% (2)
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