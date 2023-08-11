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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Хетафе
 
Позже
Барселона
Прогнозы 46
Хетафе 2.2% (1)
X 2.2% (1)
Барселона 95.7% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Барселона
6.50
4.10
1.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Хетафе
Барселона

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед

32 матча

9.4%
21.9%
68.7%
3 победы 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

9.4%
28.1%
62.5%
3 победы 9 ничьих 20 побед

Второй тайм

12.5%
40.6%
46.9%
4 победы 13 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
5:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
П
2:0
П
1:2
П
0:0
П
1:2
П
6:0
П
0:2
П
6:0
П
0:0
П
2:2
КК
0:2
КК
4:0
П
2:5
П
6:1
П
1:4
П
4:0
П
1:0
П
2:1
П
1:3
П
2:1
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.63
0.63

Среднее время на гол

144
144

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

2.81
1.56

Среднее время на гол

32
57

Всего голов

55
35

Голов в среднем за матч

1.72
1.09

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

52
82

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1
Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0
Барселона
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3
Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1
Команда И В Н П Г О
1.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2023, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.

    Главный судья: Сото Сесар

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    • Прогнозы 46
    Хетафе 2.2% (1)
    X 2.2% (1)
    Барселона 95.7% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Барселона
    6.50
    4.10
    1.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хетафе - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Хетафе - Барселона

    Исход игры
    Хетафе
    2.2% (1)
    Ничья
    2.2% (1)
    Барселона
    95.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    32.6% (15)
    0:2 Барселона
    30.4% (14)
    1:3 Барселона
    15.2% (7)
    0:3 Барселона
    4.3% (2)
    0:1 Барселона
    4.3% (2)
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