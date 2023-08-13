Тур: 3. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
40'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Йегер
Лукас
44
Шульц
Кофи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Jan Jurcec
-
-
-
-
20 Gustavo VI
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Альтах
Сваровски Тироль
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
20 матчей
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.55
1.67
Среднее время на гол
58
54
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.3
1.35
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
66
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кронбергер Лука
|1
|0.33
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йегер Лукас
|1
|0
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Альтах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
0
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сваровски Тироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3
Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 3:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0
Результаты матчей
Альтах
Сваровски Тироль
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Альтах
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|11.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|2 (1)
|Рапид Вена
|Кюн Николас
|2 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|2 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|2
|ЛАСК
|Стойкович Филип
|2
|Хартберг
|Прокоп Доминик
|2
|Блау-Вайсс Линц
|Штраусс Фабио
|2
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|2
|ЛАСК
|Реннер Рене
|2